Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HR部門とセキュリティマネージャー向けに、90秒の指導ビデオを開発し、自動化されたセキュリティ意識向上プログラムが重要なセキュリティ意識向上トレーニングの提供をどのように効率化するかを紹介します。ビデオはクリーンで企業的なビジュアル美学を採用し、プログラムの効率性を説明するためにアニメーション化されたインフォグラフィックを使用し、明るくプロフェッショナルな音声トラックで補完します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、包括的なトレーニングモジュールの内容を効率的に魅力的なプレゼンテーションに変換します。
サンプルプロンプト2
一般の労働者と新入社員を対象に、フィッシングテストの重要性を強調する60秒の公共サービスアナウンスメントスタイルのビデオを作成し、全体的なサイバーセキュリティを強化します。ビジュアルスタイルは魅力的でダイナミックであり、緊急感を高めるためにクイックカットと実際の例を使用し、エネルギッシュで明確な声でナレーションを行います。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、日常のユーザーに共鳴する魅力的な攻撃シミュレーショントレーニングシナリオを迅速に組み立てます。
サンプルプロンプト3
高度なセキュリティチームとCレベルの経営者を対象に、スピアフィッシング攻撃の複雑さを掘り下げ、フィッシング防止トレーニングジェネレーターの戦略的な有用性を示す2分間の分析ビデオを設計します。ビジュアルアプローチは洗練されてデータ駆動型であり、複雑なチャートとネットワーク図を組み込み、正確で情報豊富な声でナレーションを行います。HeyGenの音声生成機能を活用して、フィッシュリスクプロファイリングとターゲットトレーニング戦略に関する詳細な洞察をプロのスピーカーを必要とせずにナレーションします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

フィッシング防止トレーニングジェネレーターの仕組み

高度なAIツールを使用してカスタムフィッシング防止コンテンツを生成し、効果的なセキュリティ意識向上トレーニングで組織を強化しましょう。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
フィッシング防止モジュールのための魅力的なストーリーを作成します。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、書かれたコンテンツを迅速に魅力的なビデオレッスンに変換し、重要なセキュリティ意識向上トレーニングの概念を強調します。
2
Step 2
プレゼンターを選択
多様なAIアバターから選択してトレーニングを提供します。AIアバターはフィッシングシミュレーションシナリオにプロフェッショナルで親しみやすい顔を加え、教育コンテンツをより影響力のあるものにします。
3
Step 3
ブランドアイデンティティを適用
トレーニングビデオにブランドのアイデンティティを適用します。ブランディングコントロール（ロゴ、色）を利用してロゴと色を統合し、すべてのトレーニングキャンペーンが一貫したプロフェッショナルな外観を維持するようにします。
4
Step 4
コンテンツをエクスポート
最終的なフィッシング防止ビデオをさまざまな形式とアスペクト比でエクスポートします。アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、攻撃シミュレーショントレーニングコンテンツをさまざまなプラットフォームでシームレスに配信できるように準備します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングのエンゲージメントと保持を向上

AIを活用して、注意を引きつけ、知識の保持を改善する動的でインタラクティブなセキュリティ意識向上トレーニングを作成し、フィッシングに対する防御を強化します。

よくある質問

HeyGenは効果的なセキュリティ意識向上トレーニングの作成にどのように役立ちますか？

HeyGenはAIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を使用して、魅力的なセキュリティ意識向上トレーニングモジュールを迅速に作成できます。これにより、重要なサイバーセキュリティ教育の生産が効率化され、チームに一貫した高品質のコンテンツを提供します。

HeyGenは現実的なフィッシングシミュレーションシナリオの開発に使用できますか？

もちろんです。HeyGenの強力なテキスト-to-ビデオプラットフォームを使用して、ソーシャルエンジニアリングやスピアフィッシング攻撃のシナリオを含む非常に現実的な攻撃シミュレーショントレーニングビデオを生成できます。これにより、フィッシングテストを動的かつ効果的に実施し、チームの警戒心を高めることができます。

HeyGenはフィッシング防止トレーニングジェネレーターとして理想的なのはなぜですか？

HeyGenはスクリプトをプロフェッショナルなビデオに迅速に変換することで、効率的なフィッシング防止トレーニングジェネレーターとして機能します。これにより、定期的なトレーニングキャンペーンをサポートし、時間とリソースを節約しながら高い生産価値を維持します。

HeyGenは特定のコンプライアンスフレームワークに合わせたトレーニングのカスタマイズ機能を提供していますか？

はい、HeyGenはブランディングコントロールとカスタマイズ可能なテンプレートを提供しており、特定のコンプライアンスフレームワークや内部のフィッシュリスクプロファイリングニーズに合わせてトレーニングキャンペーンを調整できます。これにより、組織の基準に完全に一致する形式でセキュリティインテリジェンスを提供できます。