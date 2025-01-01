インパクトのための慈善活動概要パスウェイビデオメーカー

カスタマイズ可能なテンプレートで強力な慈善活動ビデオを作成し、本物のストーリーテリングと寄付者の関与を高めます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
あなたの組織の使命と影響を力強く示す、説得力のある受益者のストーリーを通じて、60秒の非営利団体の資金調達ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはドキュメンタリーのようで、心のこもった証言と感動的なバックグラウンドミュージックを備え、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、助成金委員会やコミュニティメンバー向けに高品質なナarrativeを効率的に制作します。
サンプルプロンプト2
新しい企業パートナーや機関の資金提供者を引き付けることを目的とした30秒の簡潔な慈善活動概要ビデオを制作してください。この短編ビデオは、洗練されたモダンなグラフィックスと権威あるが親しみやすいナレーションで組織のビジョンを伝え、HeyGenのブランディングコントロールを活用して一貫したブランドアイデンティティを確保します。
サンプルプロンプト3
あなたの活動のために公共の認知を広げ、初期の関与を促進するための15秒のソーシャルメディアビデオをデザインしてください。このビデオは、ダイナミックで魅力的なビジュアルと陽気で親しみやすいナレーションを備え、一般の人々やソーシャルメディアのフォロワーがメッセージを理解しやすくします。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、さまざまなプラットフォームに迅速にコンテンツを適応させ、視覚的な魅力を維持します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

慈善活動概要パスウェイビデオメーカーの使い方

AIの力で本物のストーリーテリングと寄付者の関与を強化し、慈善活動パスウェイの魅力的な概要ビデオを迅速に制作します。

1
Step 1
スクリプトからビデオを作成
プラットフォームに詳細な概要スクリプトを貼り付けることから始めます。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能が、テキストを動的なシーンにマッピングして初期ビデオをインテリジェントに生成します。
2
Step 2
魅力的なAIアバターを選択
多様なAIアバターのライブラリから選択して、ナarrativeを強化します。これらのデジタルプレゼンターは、温かみと明瞭さを持ってメッセージを伝え、慈善活動の概要を個別化します。
3
Step 3
カスタムブランディングを適用
ブランドの一貫性を簡単に維持します。ブランディングコントロールを使用して、組織のロゴ、特定のカラーパレット、フォントを統合し、概要ビデオをユニークに認識可能にします。
4
Step 4
広くエクスポートして共有
アスペクト比の変更とエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォーム向けに最終的な概要ビデオを最適化します。魅力的な非営利団体の資金調達ビデオを配信して、寄付者を引き付け、リーチを拡大します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

動機付けコンテンツで行動を促す

あなたの使命を明確に伝え、慈善活動パスウェイを支援するように聴衆を動機付けるインスピレーションビデオを開発します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして非営利団体の資金調達ビデオと本物のストーリーテリングを強化できますか？

HeyGenは、スクリプトを本物のストーリーテリング体験に変えることで、非営利団体が魅力的な資金調達ビデオを作成するのを支援します。AIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを活用したクリエイティブエンジンが、受益者のストーリーを生き生きとさせ、寄付者の関与を深めます。

HeyGenは慈善団体にとって効率的なAIビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは強力なAIビデオメーカーとして機能し、慈善活動概要パスウェイのビデオ制作プロセス全体を効率化します。ユーザーはAIアバターとナレーションを使用してスクリプトからプロフェッショナルなビデオを簡単に生成でき、広範な技術スキルを必要としない効率的なエンドツーエンドのビデオ生成ソリューションを提供します。

慈善団体はHeyGenで生成されたビデオ内でブランディングを維持できますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、慈善団体がロゴ、特定の色、ビジュアルスタイルをすべてのビデオに統合できるようにします。これにより、慈善活動概要ビデオを含むすべてのコンテンツが、カスタマイズ可能なテンプレートを通じて組織の独自のアイデンティティを一貫して反映します。

HeyGenは寄付者の関与とソーシャルメディア向けにどのようなクリエイティブコンテンツを制作できますか？

HeyGenは、ソーシャルメディアやさまざまな寄付者関与イニシアチブに最適な魅力的な短編ビデオを含む、幅広いクリエイティブコンテンツを制作できます。カスタマイズ可能なテンプレートと多様なプラットフォーム向けの簡単なアスペクト比変更を活用して、受益者のストーリー、イベント招待、影響の更新を簡単に作成できます。