薬局ビデオメーカー: 魅力的な健康コンテンツを作成

カスタマイズ可能なビデオテンプレートとシーンで患者教育とマーケティングを強化。

患者向けに45秒の説明動画を想像してください。薬の管理を明確で段階的なビジュアルと落ち着いた安心感のある声で解説します。この教育的な作品は、親しみやすいトーンを持ち、HeyGenのボイスオーバー生成を利用して正確で共感的な伝達を確保し、患者が処方箋をよりよく理解できるようにします。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しい薬局サービス、例えばオンライン処方箋のリフィルやインフルエンザ予防接種クリニックを強調するために、潜在的な顧客をターゲットにした30秒のプロモーション動画を作成してください。ビジュアルスタイルは現代的で魅力的であり、アップビートなバックグラウンドミュージックとクイックカットを特徴とし、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して即座に注目を集め、マーケティングキャンペーンのために地元のトラフィックを促進します。
サンプルプロンプト2
薬局スタッフ向けに、新しいプロトコルの更新に関するクイックトレーニングセッションのための60秒の情報動画を開発してください。ビジュアルの美学はプロフェッショナルでクリーンであり、アニメーションテキストとインフォグラフィックを組み込み、HeyGenのAIアバターを使用して複雑な情報を明確かつ一貫して提示し、薬剤師が十分に情報を得られるようにします。
サンプルプロンプト3
若年層向けに、季節性アレルギーやビタミン欠乏症のような一般的な健康コンテンツのトピックについての意識を高めるための15秒のインパクトのあるソーシャルメディア動画を制作してください。この簡潔な作品は、魅力的なテキストオーバーレイ、エネルギッシュなサウンドトラックを必要とし、HeyGenの字幕/キャプションを組み込んで、ソーシャルメディアプラットフォームでのアクセシビリティと最大のインパクトを確保します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

薬局ビデオメーカーの使い方

教育、マーケティング、または患者コミュニケーションのためにプロフェッショナルで魅力的な薬局ビデオを簡単に作成。直感的なプラットフォームでビデオ制作を数ステップで簡素化。

1
Step 1
ビデオテンプレートを選択
プロジェクトを迅速に開始するために、多様な**ビデオテンプレート**から選択してください。私たちの**テンプレートとシーン**は、さまざまな薬局マーケティングキャンペーンや教育コンテンツに適した事前デザインのレイアウトを提供します。
2
Step 2
コンテンツをカスタマイズ
特定の情報、ブランディング、ビジュアルを追加してビデオを簡単に**カスタマイズ**します。広範な**メディアライブラリ/ストックサポート**を活用して関連する画像やビデオを見つけ、メッセージを明確で魅力的にします。
3
Step 3
AIパワードアバターを追加
プロフェッショナルなタッチでメッセージを伝えるために、魅力的な**AIアバター**をビデオに統合します。複雑な医療情報の説明やサービスのプロモーションに最適です。この機能は、物理的なプレゼンターを必要とせずに人間的な要素を追加します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
ビデオが完成したら、さまざまな**ソーシャルメディアプラットフォーム**に合わせて**アスペクト比のリサイズとエクスポート**を使用します。複数の形式で薬局ビデオを簡単にダウンロードし、ターゲットオーディエンスに効果的にリーチします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

効果的なスタッフトレーニング

.

動的なAIパワード教育ビデオで薬局スタッフのトレーニングのエンゲージメントと保持を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な薬局ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは直感的なオンライン薬局ビデオメーカーで、AIアバターとテキストからビデオへの技術を活用して、迅速に魅力的なヘルスケアコンテンツを制作します。ビデオテンプレートを簡単にカスタマイズし、プロフェッショナルなボイスオーバーを追加して、患者を効果的に教育し、サービスをマーケティングできます。

HeyGenは薬局のビデオコンテンツをカスタマイズするためのツールを提供していますか？

はい、HeyGenはロゴや色のブランディングコントロールを含む広範なカスタマイズ機能を提供しています。これにより、各薬局ビデオや広告をブランドアイデンティティに完全に一致させ、さまざまなマーケティングキャンペーンに対応できます。

HeyGenは薬局ビデオ制作を効率化するためにどのようなAI機能を使用していますか？

HeyGenは強力なAIアバターとテキストからビデオへの機能を使用してビデオ制作を効率化し、スクリプトを動的な薬局ビデオに変換します。また、自動ボイスオーバー生成と字幕を含み、ソーシャルメディアプラットフォームや教育プレゼンテーションのためにコンテンツをアクセスしやすくします。

HeyGenを薬局ビデオメーカーとしてどのような目的で使用できますか？

HeyGenを使用して、プロモーションビデオやソーシャルメディア広告から患者向けの教育コンテンツ、スタッフ向けのトレーニングセッションまで、幅広い薬局ビデオを作成できます。さまざまなマーケティングキャンペーンのために魅力的なヘルスケアコンテンツを制作するのに最適です。