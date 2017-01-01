薬剤師や技術者を含む薬局スタッフ向けに、規制物質に関する重要なコンプライアンス手順を詳述した60秒のプロフェッショナルなビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンで権威あるものとし、画面上のテキストで重要なポイントを強調しながら、音声は明確で落ち着いたナレーションを提供します。HeyGenのAIアバターを活用して情報を提示し、この重要な薬局安全ビデオに一貫性とプロフェッショナルな外観を確保してください。

ビデオを生成