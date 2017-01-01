医療チーム向け薬局トレーニングビデオジェネレーター
インテリジェントなAIアバターを使用して、医療トレーニングと患者教育ビデオを簡単に生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の薬局スタッフ全員に向けた新しいHIPAAおよびコンプライアンスに配慮した規制に関する重要な90秒のアップデートビデオを開発してください。このビデオは、権威あるが理解しやすいビジュアルスタイルを採用し、画面上のテキストで重要な変更点を強調し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して効率的なコンテンツ生成を行い、効果的な医療トレーニングを確保します。
患者と介護者に一般的な薬の副作用を説明するための簡潔な45秒の患者教育ビデオを作成することを想像してください。このビデオは、安心感のある親しみやすいトーンで、シンプルで共感的なビジュアルを使用し、アニメーション図を表示することもあり、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して一貫した明瞭なナレーションを提供し、複雑な専門用語を避けます。
薬局管理者と臨床スタッフ向けに、新しい医薬品テンプレートプロトコルをオンラインコース作成の一環として詳細に説明する2分間の包括的なビデオモジュールを設計してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでデータ駆動型であり、洗練されたトランジションを組み込み、HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、厳格なガイドラインに従った高品質なプレゼンテーションを迅速に組み立てます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにして医療トレーニングビデオのコンプライアンスを確保しますか？
HeyGenは、HIPAAおよびコンプライアンスに配慮した強力なセキュリティ対策を備えており、医療トレーニングビデオで使用される機密データを保護します。私たちの安全なAIビデオジェネレータープラットフォームは、安心してコンプライアントなコンテンツを作成するのに役立ちます。
HeyGenは魅力的な医療コンテンツを作成するためにどのような技術的機能を提供していますか？
HeyGenは、テキストからビデオへの変換を可能にする高度なAIアバターとAIパワードボイスオーバーを利用して、ダイナミックな医療コンテンツを作成します。ユーザーはカスタマイズ可能なキャラクターを作成し、プロフェッショナルな出力のために驚くべき4K解像度でビデオをエクスポートすることもできます。
HeyGenは患者教育と従業員オンボーディングビデオの両方に効果的に使用できますか？
もちろんです。HeyGenは、医療分野での患者教育と従業員オンボーディングビデオのニーズに最適な多用途なビデオ作成プラットフォームです。その使いやすさと多様な医薬品テンプレートにより、多様な医療トレーニングコンテンツの作成が簡素化されます。
HeyGenはアクセシブルなビデオコンテンツと学習管理システムとの統合機能を提供していますか？
はい、HeyGenは自動的に字幕/キャプションを生成し、すべての視聴者に対するアクセシビリティを向上させます。私たちのビデオ作成プラットフォームは、さまざまなLMSへの簡単な統合をサポートし、シームレスなオンラインコースの作成と配信を可能にします。