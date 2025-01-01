薬局指導ビデオジェネレーター：患者教育を簡素化

複雑な医療トピックをシームレスなスクリプトからのテキストビデオで、わかりやすい患者教育ビデオに変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しい薬剤師技術者向けに、無菌調剤手順と安全プロトコルを詳述した90秒のスタッフトレーニングビデオを開発します。この指導ビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用し、ナレーションの正確性と一貫性を確保します。プロフェッショナルで詳細なビジュアルスタイルを採用し、明確なデモンストレーションと落ち着いた権威ある声で、各重要なステップを観客に案内し、コンプライアンスに準拠した指導ビデオを強化します。
サンプルプロンプト2
地域の潜在顧客を対象にした30秒のプロモーションビデオを制作し、薬局の新しい予防接種サービスを紹介します。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して、明るく親しみやすいビジュアルストーリーを迅速に組み立てます。ビデオは明るく親しみやすい美学を醸し出し、フレンドリーな声で関与を促し、薬局サービスの利便性を強調し、リーディング薬局ビデオメーカーとしての地位を確立します。
サンプルプロンプト3
既存の薬局チームメンバー向けに、薬の取り扱いと保管ガイドラインの更新を伝える45秒の指導ビデオを作成します。患者の安全を最優先に考えます。このビデオには、忙しい環境でのアクセシビリティのために自動字幕/キャプションを含め、直接的でプロフェッショナルなビジュアルスタイルで情報を提供します。サポート的でありながらしっかりとしたナレーションが、ベストプラクティスの明確な理解を保証し、チーム内での医療教育の向上に貢献します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

薬局指導ビデオジェネレーターの使い方

AIパワードプラットフォームを使用して、患者教育とスタッフトレーニングのためのコンプライアンスに準拠した魅力的な指導ビデオを効率的に作成し、明確さとリーチを確保します。

1
Step 1
スクリプトを作成
薬局の指示や患者教育コンテンツを作成します。当プラットフォームは「スクリプトからのテキストビデオ」技術を活用し、テキストをビジュアルストーリーに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
リアルな「AIアバター」から選び、プロフェッショナルなAIパワードナレーションと組み合わせて、メッセージを魅力的に明確に伝えます。
3
Step 3
字幕とビジュアルを追加
自動「字幕/キャプション」を組み込み、メディアライブラリからのサポートビジュアルでビデオを豊かにし、すべての視聴者に対する明確さとアクセシビリティを向上させます。
4
Step 4
エクスポートと配信
「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、患者教育とスタッフトレーニングのために高品質の指導ビデオをさまざまなプラットフォームに最適化して準備します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

医療学習のリーチを拡大

.

薬剤師、学生、または患者向けに包括的な指導ビデオを生成し、教育コンテンツをグローバルに簡単に拡大します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして薬局指導ビデオの創造性とエンゲージメントを向上させますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートとフレンドリーでアニメーション化されたビジュアルスタイルをサポートするクリエイティブエンジンを提供することで、薬局が本当に魅力的なビデオを作成できるようにします。ユーザーはAIアバターを選んで情報を提示し、複雑な医療トピックを簡素化した明確で記憶に残るトレーニングや患者教育コンテンツを確保します。

HeyGenは薬局のためのコンプライアンスに準拠した指導ビデオの作成をどのように効率化しますか？

HeyGenは、スクリプトからのテキストビデオやAIパワードナレーションを含む効率的なビデオ生成のための安全なツールを提供します。字幕/キャプションのような機能は、規制基準を満たすコンプライアンスに準拠した指導ビデオの作成を支援し、プラットフォームを医薬品コンテンツに対してHIPAAおよびコンプライアンスフレンドリーにします。

HeyGenはどのようにしてビデオを通じて効果的な患者教育を促進しますか？

HeyGenは、複雑な薬局指示をわかりやすく魅力的な患者教育ビデオに簡素化するのを助けます。AIビデオメーカーを活用することで、医療提供者は医療学習の範囲を拡大し、患者の理解を向上させ、最終的には患者の安全性を高めるコンテンツを制作できます。

HeyGenは薬局のための影響力のあるスタッフトレーニングビデオの開発を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは、安全プロトコルをカバーするものを含む影響力のあるスタッフトレーニングビデオを開発するための理想的なAIビデオメーカーです。HeyGenを使用することで、薬局は記憶に残り効果的なビデオを大規模に作成し、薬局スタッフのトレーニングとコンプライアンス手順の遵守を大幅に向上させることができます。