薬局説明動画メーカー AIで医療コンテンツを簡素化

明確な説明動画で製薬マーケティングを強化。AIアバターが複雑な情報をプロフェッショナルに伝えます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

医療専門家向けに、薬局が提供する新しい専門サービスを紹介する60秒の動画を開発してください。このサービスは、複雑な手順を説明するために医療アニメーションを活用しています。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで情報豊富なもので、洗練されたアニメーション美学と権威ある音声トーンを持たせます。この動画はHeyGenのスクリプトからのテキスト動画生成機能を使用して効率的に作成されます。
新しい薬局スタッフを対象にした30秒のチュートリアル動画を制作し、適切な処方箋の取り扱いなどの基本的な手続きタスクのeラーニングコンテンツ開発に焦点を当てます。ビジュアルスタイルは現代的で簡潔であり、ステップバイステップのデモンストレーションと励ましの声を特徴とします。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、一貫性のある高品質な音声指導を確保します。
一般の人々向けに、15秒のソーシャルメディア動画をデザインし、「薬局説明動画メーカー」の視点から迅速で実行可能な健康のヒントを提供します。ビジュアルスタイルは明るく視覚的に魅力的で、クイックカットとキャッチーなバックグラウンドミュージックを使用し、短編プラットフォームに最適です。HeyGenの字幕/キャプションを含めることで、最大のリーチとアクセシビリティを確保します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

薬局説明動画メーカーの使い方

直感的なAI動画プラットフォームで、魅力的な医療アニメーションや患者教育説明動画を簡単に作成できます。

Step 1
テンプレートを選択
「薬局説明動画メーカー」と医療教育用に特別にデザインされた「テンプレートとシーン」の多様なライブラリからプロジェクトを開始します。
Step 2
コンテンツをカスタマイズ
スクリプトを簡単に追加し、「AIアバター」とさまざまなストックメディアを使用して、説得力のあるビジュアルに変換し、効果的な「医療アニメーション」を作成します。
Step 3
音声とブランドで強化
複数の言語でプロフェッショナルな「ボイスオーバー生成」を行い、あなたの「説明動画」が視聴者に明確に響くようにします。
Step 4
患者教育用にエクスポート
アクセシビリティのために「字幕/キャプション」を追加し、最終動画をさまざまなアスペクト比でエクスポートして、「患者教育」とコミュニケーションを強化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

薬局のソーシャルメディアを強化

新薬、健康のヒントを説明し、薬局サービスを効果的に促進するための魅力的な短編動画を制作します。

よくある質問

HeyGenは患者教育のための医療説明動画の作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは「AIアバター」と「スクリプトからのテキスト動画生成」を使用して、プロフェッショナルな「医療アニメーション」や「説明動画」を簡単に制作できるようにします。これにより「複雑な情報」を簡単に理解できるコンテンツに変換します。

HeyGenは魅力的な薬局マーケティングコンテンツを開発するためにどのようなクリエイティブツールを提供しますか？

HeyGenは「薬局説明動画メーカー」と「動画テンプレート」、「プロンプトネイティブ動画作成」機能を備えた強力なツールを提供します。これらの「クリエイティブ」ツールを活用して、「製薬マーケティング」戦略のために「魅力的なビジュアル」を迅速に生成できます。

HeyGenは私の医療動画にブランディングとアクセシビリティ機能を組み込むのに役立ちますか？

はい、HeyGenは一貫性を保つための強力な「ブランディングコントロール」をサポートし、「テキストとキャプションの追加」や「カスタムフォント」の利用が可能です。高度な「ボイスオーバー生成」も明瞭さを確保し、すべての視聴者に対するアクセシビリティを向上させます。

HeyGenを使用してスクリプトをプロフェッショナルな患者教育動画に変換するのは簡単ですか？

もちろんです。HeyGenの直感的な「ドラッグアンドドロップインターフェース」と「スクリプトからのテキスト動画生成」機能により、「eラーニングコンテンツ開発」が簡単になります。スクリプトを効率的に高品質な「患者教育」動画に変換できます。