製薬トレーニングビデオ：チームの専門性を高める
柔軟なオンライントレーニングを通じて魅力的なGxPとコンプライアンス教育を提供し、迅速なコンテンツ作成のためのスクリプトからの簡単なテキストビデオ機能を強化します。
継続教育を受ける薬剤師や技術者向けに、幾何学的希釈のような高度な調剤技術を詳細に説明する2分間のビデオチュートリアルを設計します。ビジュアルプレゼンテーションは非常に詳細で、各段階が理解しやすいようにステップバイステップでデモンストレーションを行い、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用してナarrativeを作成し、アクセシビリティのために自動生成された字幕を追加します。
R&Dおよびエンジニアリングチームを対象とした90秒の説明ビデオを開発し、資格および検証トレーニング内のプロセス検証の基本を概説します。ビデオはモダンなインフォグラフィックビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのメディアライブラリからのフローチャートとデータポイントを使用し、明確で魅力的なナレーションで、さまざまなプラットフォームに最適化されたアスペクト比のリサイズを行います。
無菌製造環境のスタッフ向けに、無菌およびバイオテクノロジートレーニングの一環として、設備の資格の重要な側面に焦点を当てた1.5分のトレーニングビデオが必要です。このビデオは、クリーンルームのイメージとHeyGenのテンプレートとシーンからのアニメーション機器図を使用して、完璧なビジュアルスタイルを特徴とし、専門のAIアバターが安心感のある情報を提供します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはGxPコンプライアンスのための製薬トレーニングビデオの作成をどのように効率化しますか？
HeyGenはAIアバターとテキストビデオ技術を使用して、製薬会社が高品質な「製薬トレーニングビデオ」を迅速に作成できるようにします。これにより、重要な「オンライントレーニング」コンテンツの開発が加速し、プロフェッショナルな基準を維持します。
HeyGenは規制情報とGMPトレーニングコンテンツの開発にどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なブランディング、正確な音声生成、自動字幕などの強力な機能を提供し、正確な「規制情報」と「GMPトレーニング」ビデオを作成するために不可欠です。これらのツールは、「規制トレーニング」と「品質システムトレーニング」に必要な特定の「技術的」コンプライアンス基準を確保します。
HeyGenは製薬バイオテクノロジーにおける複雑な調剤技術のオンライントレーニングモジュールの制作を支援できますか？
もちろんです。HeyGenは「製薬バイオテクノロジー」に関連する複雑な「調剤技術」の魅力的な「オンライントレーニング」モジュールの効率的な制作を可能にします。そのテンプレートとメディアライブラリは詳細な「ビデオトレーニングシリーズ」をサポートし、「薬剤師と技術者」にとって複雑な「調剤プロセス」を理解しやすくします。
HeyGenは自己ペースのeラーニングやバーチャルクラスルームトレーニングなど、多様な製薬トレーニング形式の開発をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、AIアバターを活用して一貫した高品質の「オンラインコース」と「eラーニング」コンテンツをすべての学習プラットフォームで提供することで、「自己ペースのeラーニング」や「バーチャルクラスルームトレーニング」などの多様な「製薬トレーニング」形式を柔軟にサポートします。