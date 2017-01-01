製薬研修ビデオジェネレーター：迅速にコンプライアントなコンテンツを作成
HeyGenの強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、魅力的なコンプライアンス研修と患者教育ビデオをより速く作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
患者と介護者を対象に、薬の使用法を説明する45秒の患者教育ビデオをデザインしてください。親しみやすくアプローチしやすいビジュアルスタイルを特徴とし、温かみのあるAIアバターが主要な利点と副作用を明確に伝え、HeyGenのAIアバターを利用して複雑な医療情報を効果的に伝えるトレーニングビデオの一部として活用します。
製薬営業の新入社員向けに、初期製品知識をカバーする90秒の魅力的な社員オンボーディングモジュールを開発してください。ビジュアルスタイルはダイナミックで魅力的であり、現実的なシナリオを取り入れ、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して詳細なオンボーディングスクリプトを一貫したスケーラブルな医療研修体験に変換します。
マーケティングチームと営業担当者向けに、新薬の主要な特徴を強調した30秒の内部製品発表概要を生成してください。モダンでインパクトのあるビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速に作成し、重要な情報を効率的に伝え、効率的なAIビデオ生成コンテンツに貢献します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは製薬研修ビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは「AIビデオジェネレーター」として機能し、「スクリプト-to-ビデオ」への変換と「AIパワードボイスオーバー」を可能にすることで、高品質な「製薬研修ビデオ」の制作を効率化します。これにより、組織は「スケーラブルな医療研修」ソリューションを開発し、「コンプライアンス研修」を効率的に行うことができます。
HeyGenはAIアバターを使用して魅力的な患者教育ビデオを作成できますか？
はい、HeyGenはリアルな「AIアバター」を使用して効果的な「患者教育」ビデオを制作し、複雑な機器を使用せずに「医療ビデオ制作」を向上させます。さらに、「多言語研修」コンテンツを作成して、より広いオーディエンスに効果的にリーチすることができます。
HeyGenを使用した医療ビデオ制作におけるコンプライアンスとデータセキュリティを確保するための機能は何ですか？
HeyGenは「HIPAA & コンプライアンスフレンドリー」なビデオ制作をサポートし、一貫したメッセージングのためのブランディングコントロールを提供し、「製薬テンプレート」を使用して「医療ビデオ制作」における業界標準を維持します。これらの機能は、組織が「コンプライアンス研修」要件を安全に満たすのを助けます。
HeyGenを使用して既存のコンテンツからどのくらい早く研修ビデオを生成できますか？
HeyGenは高度な「テキスト-to-ビデオジェネレーター」として機能し、「スクリプト-to-ビデオ変換」を迅速に行い、「社員オンボーディング」や「オンラインコース作成」などの目的で「研修ビデオ」を制作します。これにより、従来の方法と比較して制作時間が大幅に短縮されます。