製薬説明ビデオメーカー：複雑な概念を簡素化
リアルなAIアバターを使用して、複雑な医療トピックを明確に説明し、患者教育とトレーニングプログラムを向上させましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
最先端の診断ツールの革新的な作用機序を強調する、医療専門家を対象とした45秒の医療アニメーションを制作してください。ビジュアルの美学はクリーンで科学的に正確であり、3Dモデルとデータビジュアライゼーションを組み込み、プロフェッショナルで権威あるナレーションを提供します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、詳細な医療説明を迅速に魅力的な製薬マーケティング資産に変換します。
新しい製薬営業担当者向けに、主力製品の主要な特徴と競争上の優位性を詳述する90秒のアニメーション説明ビデオを作成してください。ビデオは、インフォグラフィックとシナリオベースのアニメーションを使用し、エネルギッシュで情報豊かなナレーションをサポートする、ダイナミックで魅力的なビジュアルスタイルを採用します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、ブランドの一貫性を確保し、この重要なトレーニングプログラムモジュールの効率的な制作を行います。
製薬会社の内部従業員向けに、データ処理の更新されたコンプライアンス手順を概説する75秒の企業ビデオを設計してください。ビジュアルアプローチは明確で簡潔であり、手順を示すためにスクリーンキャプチャとシンプルな図を使用し、直接的で明確な声を使用します。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、すべての内部コミュニケーション資料に一貫したプロフェッショナルなナレーションを確保し、コンプライアンス手順の重要性を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは製薬説明ビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、プロフェッショナルな製薬説明ビデオの制作を効率化する高度なAIビデオプラットフォームです。スクリプトを魅力的なコンテンツに変換するテキスト-to-ビデオ機能を使用し、医療アニメーションや製薬マーケティングのニーズに適したさまざまなビデオテンプレートを提供します。
HeyGenはアニメーション製薬ビデオにどのようなAI機能を提供しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターと高度なテキスト-to-ビデオ機能を備えたアニメーション製薬ビデオを作成するための最先端のAIを利用しています。このプラットフォームは、高品質のボイスオーバーと自動字幕も提供し、医療アニメーションコンテンツがさまざまな視聴者にとってアクセスしやすく、影響力のあるものになるようにします。
HeyGenは患者教育と製薬マーケティングの取り組みを効果的にサポートできますか？
もちろんです。HeyGenは、非常に魅力的な患者教育ビデオやダイナミックな製薬マーケティングコンテンツを開発するための理想的なソリューションです。その強力なブランディングコントロールにより、組織はすべての企業ビデオと内部コミュニケーション資料で一貫したブランディングを維持し、リーチとメッセージを強化します。
HeyGenはビデオ制作のための強力なブランディングコントロールと直感的なインターフェースを提供しますか？
はい、HeyGenはカスタムフォントやロゴの統合を含む包括的なブランディングコントロールを提供し、すべてのビデオでブランドの一貫性を確保します。その使いやすいドラッグ＆ドロップインターフェースと豊富なメディアライブラリは、さまざまな用途に適したプロフェッショナルグレードのアニメーションビデオの作成を簡素化します。