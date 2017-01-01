患者向けに新薬の利点と正しい使用法を説明する60秒のアニメーション製薬ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは親しみやすく安心感のあるもので、医療イラストと対話する鮮やかなアニメーションキャラクターを特徴とし、穏やかで共感的なナレーションを添えます。HeyGenのAIアバターを活用して、複雑な情報を簡単にする信頼できる医療専門家を描写し、明確な患者教育ビデオを作成することを目指します。

ビデオを生成