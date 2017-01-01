シームレスな学習のための製薬研修ビデオジェネレーター

AIアバターを使用して、従業員のオンボーディング用にHIPAAおよびコンプライアンスに配慮した研修ビデオを生成します。

新しい製薬営業担当者向けに、倫理的な販売慣行の重要性を強調した60秒のコンプライアンス研修ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで権威あるもので、フレンドリーなAIアバターが主要な規制を明確に提示し、AIによる音声ナレーションを使用します。ビデオは、重要なガイドラインを魅力的な形式で明確に示します。

サンプルプロンプト1
患者と介護者向けに、新しい薬の利点と正しい使用法を説明する45秒の患者教育ビデオを作成してください。トーンは共感的で安心感を与えるもので、シンプルなアニメーションビデオを使用して概念を説明し、落ち着いた情報提供のナレーションを使用します。これにより、複雑な情報がスクリプトからの明確なテキストビデオアプローチを通じて簡単に理解されます。
サンプルプロンプト2
R&Dおよびマーケティングチーム向けに、最新の製品アップデートとその科学的なブレークスルーを詳述した90秒の内部L&Dイニシアチブビデオを設計してください。ビジュアルスタイルはダイナミックで情報豊かであり、製薬テンプレートを活用してデータを効果的に提示し、魅力的な音声ナレーションと正確な字幕/キャプションを伴い、アクセシビリティを確保します。これにより、一貫した知識を提供することで、スケーラブルな医療研修をサポートします。
サンプルプロンプト3
新しく採用された薬剤師向けに、会社のコアバリューと初期の運用ステップを紹介する30秒の従業員オンボーディングビデオを制作してください。ビデオは歓迎的で効率的であり、カスタマイズ可能なキャラクターが情報を案内し、簡潔な音声ナレーションを伴います。これにより、役割への迅速で明確な導入が保証されます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

製薬研修ビデオジェネレーターの使い方

AI技術を使用して、魅力的でコンプライアンスに準拠した製薬研修ビデオを迅速かつ効率的に作成し、L&Dイニシアチブを効率化します。

1
Step 1
研修スクリプトを作成
スクリプトを入力または貼り付けてビデオコンテンツを生成します。スクリプトからのテキストビデオ機能により、書かれた資料を動的なビデオナラティブに簡単に変換し、効果的な製薬研修ビデオの基盤を提供します。
2
Step 2
AIアバターを選択してカスタマイズ
画面上のプレゼンターとして多様なAIアバターから選択します。外見や声をパーソナライズして、従業員オンボーディングのための魅力的で親しみやすいコンテンツを作成します。
3
Step 3
ビジュアルとブランド資産を追加
関連するビジュアルをビデオに追加し、ブランドの独自性をブランドコントロール（ロゴ、色）を使用して適用します。これにより、コンテンツがHIPAAおよびコンプライアンスに配慮した基準に沿うことが保証されます。
4
Step 4
スケーラブルな影響のためにエクスポートして共有
アクセシビリティと理解を向上させるために字幕/キャプションを有効にして、作成を最終化します。完成したビデオをシームレスにエクスポートして広く配布し、L&Dイニシアチブをサポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な医療情報の明確化

複雑な医療およびコンプライアンスのトピックを明確で理解しやすいビデオに変換し、効果的な患者教育と従業員オンボーディングを実現します。

background image

よくある質問

HeyGenは製薬研修ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオ生成を活用して製薬研修ビデオの作成を革新します。私たちのプラットフォームを使用すると、テキストを迅速に魅力的なビデオに変換でき、さまざまなL&Dイニシアチブにおいて医療研修をスケーラブルで効率的にします。

HeyGenは医療および製薬研修コンテンツのコンプライアンスを保証しますか？

はい、HeyGenはHIPAAおよびコンプライアンスに配慮して設計されており、機密性の高い患者教育および従業員オンボーディングコンテンツに安全な環境を提供します。私たちのプラットフォームは、コンプライアンス研修ビデオが業界標準を満たすのを支援します。

製薬L&DイニシアチブのためにAIアバターと音声ナレーションをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、製薬L&Dイニシアチブを実現するためのカスタマイズ可能なAIアバターとAIによる音声ナレーションを提供します。キャラクターと声をブランドや特定の研修ニーズに合わせて調整し、より親しみやすいコンテンツを作成できます。

HeyGenは研修用のテキストビデオ制作をどのように効率化しますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能な製薬テンプレート、自動字幕/キャプション、簡単なスクリプトからビデオへの変換などの機能を備えており、テキストビデオ制作を効率化します。これにより、すべての研修要件に対してプロフェッショナルなアニメーションビデオを迅速に作成できます。