シームレスな学習のための製薬研修ビデオジェネレーター
AIアバターを使用して、従業員のオンボーディング用にHIPAAおよびコンプライアンスに配慮した研修ビデオを生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
患者と介護者向けに、新しい薬の利点と正しい使用法を説明する45秒の患者教育ビデオを作成してください。トーンは共感的で安心感を与えるもので、シンプルなアニメーションビデオを使用して概念を説明し、落ち着いた情報提供のナレーションを使用します。これにより、複雑な情報がスクリプトからの明確なテキストビデオアプローチを通じて簡単に理解されます。
R&Dおよびマーケティングチーム向けに、最新の製品アップデートとその科学的なブレークスルーを詳述した90秒の内部L&Dイニシアチブビデオを設計してください。ビジュアルスタイルはダイナミックで情報豊かであり、製薬テンプレートを活用してデータを効果的に提示し、魅力的な音声ナレーションと正確な字幕/キャプションを伴い、アクセシビリティを確保します。これにより、一貫した知識を提供することで、スケーラブルな医療研修をサポートします。
新しく採用された薬剤師向けに、会社のコアバリューと初期の運用ステップを紹介する30秒の従業員オンボーディングビデオを制作してください。ビデオは歓迎的で効率的であり、カスタマイズ可能なキャラクターが情報を案内し、簡潔な音声ナレーションを伴います。これにより、役割への迅速で明確な導入が保証されます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは製薬研修ビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオ生成を活用して製薬研修ビデオの作成を革新します。私たちのプラットフォームを使用すると、テキストを迅速に魅力的なビデオに変換でき、さまざまなL&Dイニシアチブにおいて医療研修をスケーラブルで効率的にします。
HeyGenは医療および製薬研修コンテンツのコンプライアンスを保証しますか？
はい、HeyGenはHIPAAおよびコンプライアンスに配慮して設計されており、機密性の高い患者教育および従業員オンボーディングコンテンツに安全な環境を提供します。私たちのプラットフォームは、コンプライアンス研修ビデオが業界標準を満たすのを支援します。
製薬L&DイニシアチブのためにAIアバターと音声ナレーションをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、製薬L&Dイニシアチブを実現するためのカスタマイズ可能なAIアバターとAIによる音声ナレーションを提供します。キャラクターと声をブランドや特定の研修ニーズに合わせて調整し、より親しみやすいコンテンツを作成できます。
HeyGenは研修用のテキストビデオ制作をどのように効率化しますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能な製薬テンプレート、自動字幕/キャプション、簡単なスクリプトからビデオへの変換などの機能を備えており、テキストビデオ制作を効率化します。これにより、すべての研修要件に対してプロフェッショナルなアニメーションビデオを迅速に作成できます。