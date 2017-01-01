4

Step 4

スケーラブルな影響のためにエクスポートして共有

アクセシビリティと理解を向上させるために字幕/キャプションを有効にして、作成を最終化します。完成したビデオをシームレスにエクスポートして広く配布し、L&Dイニシアチブをサポートします。