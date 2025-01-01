医療専門家向けに設計された60秒の説明動画を制作し、新しい医薬品の作用機序を詳述します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、医療アニメーションと画面上のテキストを使用して複雑な医療情報を明確に伝え、HeyGenの音声生成機能を使用して正確で権威あるナレーションを補完します。この医薬品動画制作は、教育と情報提供を目的としており、真剣でありながら魅力的なトーンを維持します。

