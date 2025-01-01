医薬品動画メーカー：医療動画を簡単に作成
AIアバターを使用して、患者教育動画や医療専門家向けの説明動画を魅力的に制作し、医薬品動画制作を効率化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
患者とその家族を対象にした45秒の患者教育動画を想像し、一般的な慢性疾患の理解を簡素化します。この動画は、優しい色合いと明確で理解しやすい言葉を使って概念を説明するアニメーション動画を採用し、HeyGenの温かく共感的なAIアバターによって提供されます。目標は、患者にアクセスしやすい医療情報を提供し、不安を軽減することです。
社内営業チーム向けに、新しい製品ラインを紹介する30秒の魅力的なマーケティング動画を作成し、その利点と主要な特徴を強調します。ダイナミックでモダンなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、インパクトのあるグラフィックとテキストを迅速に組み立て、内外の関係者の興奮とエンゲージメントを促進するアップビートでモチベーショナルなサウンドトラックを組み合わせます。
一般の人々を対象にした15秒のソーシャルメディアティーザーを開発し、革新的な健康ソリューションを発表します。ビジュアルとオーディオスタイルはテンポが速く、目を引くもので、大胆なテキストアニメーションとクイックカットを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストを動画に変換する機能を使用してダイナミックな動画に変換します。この医薬品動画は、好奇心を喚起し、新製品についてもっと知りたいと思わせることを目的としています。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして医薬品動画制作を効率化しますか？
HeyGenは、医薬品動画制作を簡素化するために特別に設計されたAI駆動の動画作成プラットフォームです。AIアバターとカスタマイズ可能なキャラクターを使用して、テキストから説明動画やマーケティング動画を迅速に生成し、従来の制作時間を大幅に短縮します。
HeyGenは患者教育動画やその他の専門的な医療コンテンツの作成をサポートしていますか？
はい、HeyGenは患者教育動画や患者の声を紹介する動画など、重要なコンテンツを制作するための理想的な医薬品動画メーカーです。豊富な動画テンプレートとAIアバターのライブラリを活用して、医療専門家や患者向けに魅力的で情報豊富な医薬品動画を迅速に作成できます。
HeyGenで作成した医薬品マーケティング動画にはどのようなブランディングとカスタマイズオプションがありますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、医薬品マーケティング動画に会社のロゴや特定のブランドカラーを簡単に組み込むことができます。また、カスタマイズ可能なキャラクターや豊富なメディアライブラリを活用して、コンテンツがユニークでブランドアイデンティティに一致するようにすることができます。
HeyGenは動画内の医療情報の正確性と規制遵守をどのように保証しますか？
HeyGenのテキストから動画への機能は、スクリプトから直接医療情報を正確に伝えることを保証し、エラーを最小限に抑えます。音声生成や自動生成された字幕/キャプションなどの機能は、明確さとアクセシビリティをさらに向上させ、医薬品動画における規制遵守において重要です。