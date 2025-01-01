医薬品動画メーカー：医療動画を簡単に作成

AIアバターを使用して、患者教育動画や医療専門家向けの説明動画を魅力的に制作し、医薬品動画制作を効率化します。

医療専門家向けに設計された60秒の説明動画を制作し、新しい医薬品の作用機序を詳述します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、医療アニメーションと画面上のテキストを使用して複雑な医療情報を明確に伝え、HeyGenの音声生成機能を使用して正確で権威あるナレーションを補完します。この医薬品動画制作は、教育と情報提供を目的としており、真剣でありながら魅力的なトーンを維持します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
患者とその家族を対象にした45秒の患者教育動画を想像し、一般的な慢性疾患の理解を簡素化します。この動画は、優しい色合いと明確で理解しやすい言葉を使って概念を説明するアニメーション動画を採用し、HeyGenの温かく共感的なAIアバターによって提供されます。目標は、患者にアクセスしやすい医療情報を提供し、不安を軽減することです。
サンプルプロンプト2
社内営業チーム向けに、新しい製品ラインを紹介する30秒の魅力的なマーケティング動画を作成し、その利点と主要な特徴を強調します。ダイナミックでモダンなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、インパクトのあるグラフィックとテキストを迅速に組み立て、内外の関係者の興奮とエンゲージメントを促進するアップビートでモチベーショナルなサウンドトラックを組み合わせます。
サンプルプロンプト3
一般の人々を対象にした15秒のソーシャルメディアティーザーを開発し、革新的な健康ソリューションを発表します。ビジュアルとオーディオスタイルはテンポが速く、目を引くもので、大胆なテキストアニメーションとクイックカットを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストを動画に変換する機能を使用してダイナミックな動画に変換します。この医薬品動画は、好奇心を喚起し、新製品についてもっと知りたいと思わせることを目的としています。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

医薬品動画メーカーの使い方

製品説明から患者教育まで、広範な制作を必要とせずに、準拠した魅力的な医薬品動画を迅速に制作します。医療コミュニケーションを効率的に向上させましょう。

1
Step 1
動画テンプレートを選ぶ
HeyGenのテンプレートとシーン機能を利用して、さまざまな医療コミュニケーションのニーズに合わせたプロフェッショナルな動画テンプレートから選択し、医薬品動画プロジェクトを開始します。
2
Step 2
AIでコンテンツをカスタマイズ
プロフェッショナルなビジュアルを統合してメッセージを強化します。多様なAIアバターから選択するか、カスタムメディアをアップロードして、複雑な医療情報を明確かつプロフェッショナルに表現します。
3
Step 3
音声生成とコンプライアンスの確保
高度な音声生成を利用して、複数の言語で明確で正確なナレーションを追加します。コンテンツを慎重にレビューし、医療情報の業界基準と規制遵守を確保します。
4
Step 4
動画をエクスポートして共有
動画を完成させたら、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに合わせて準備します。高品質な患者教育動画やマーケティングコンテンツをターゲットオーディエンスとシームレスに共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

信頼性のある患者の声を制作

.

AIを使用して迅速に説得力のある患者の声を紹介する動画を開発し、医薬品の実際の影響を示し、信頼を築きます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして医薬品動画制作を効率化しますか？

HeyGenは、医薬品動画制作を簡素化するために特別に設計されたAI駆動の動画作成プラットフォームです。AIアバターとカスタマイズ可能なキャラクターを使用して、テキストから説明動画やマーケティング動画を迅速に生成し、従来の制作時間を大幅に短縮します。

HeyGenは患者教育動画やその他の専門的な医療コンテンツの作成をサポートしていますか？

はい、HeyGenは患者教育動画や患者の声を紹介する動画など、重要なコンテンツを制作するための理想的な医薬品動画メーカーです。豊富な動画テンプレートとAIアバターのライブラリを活用して、医療専門家や患者向けに魅力的で情報豊富な医薬品動画を迅速に作成できます。

HeyGenで作成した医薬品マーケティング動画にはどのようなブランディングとカスタマイズオプションがありますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、医薬品マーケティング動画に会社のロゴや特定のブランドカラーを簡単に組み込むことができます。また、カスタマイズ可能なキャラクターや豊富なメディアライブラリを活用して、コンテンツがユニークでブランドアイデンティティに一致するようにすることができます。

HeyGenは動画内の医療情報の正確性と規制遵守をどのように保証しますか？

HeyGenのテキストから動画への機能は、スクリプトから直接医療情報を正確に伝えることを保証し、エラーを最小限に抑えます。音声生成や自動生成された字幕/キャプションなどの機能は、明確さとアクセシビリティをさらに向上させ、医薬品動画における規制遵守において重要です。