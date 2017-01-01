製薬会社の社員向けに、複雑な製造プロセスを中心とした60秒の詳細なトレーニングビデオを制作し、コンプライアンス研修を確実に行う。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、アニメーションインフォグラフィックと画面上のテキストを使用して各ステップを視聴者に案内し、明確で権威あるナレーションを添える。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、初期ビデオとそのナレーションを迅速に生成する。

