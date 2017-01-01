製薬プロセスビデオメーカー：魅力的なコンテンツを迅速に作成

HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、複雑なプロセスを明確で魅力的な製薬ビデオに瞬時に変換します。

製薬会社の社員向けに、複雑な製造プロセスを中心とした60秒の詳細なトレーニングビデオを制作し、コンプライアンス研修を確実に行う。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、アニメーションインフォグラフィックと画面上のテキストを使用して各ステップを視聴者に案内し、明確で権威あるナレーションを添える。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、初期ビデオとそのナレーションを迅速に生成する。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
医療専門家を対象にした新薬の発表を行う30秒の魅力的な製薬マーケティングコンテンツビデオをソーシャルメディア向けに作成する。ビジュアルの美学は洗練されて現代的であり、ダイナミックなトランジションとインパクトのある画面上の統計を組み込み、音声は明るく説得力のあるトーンを特徴とする。HeyGenのAIアバターを利用して主要な利点を提示し、さまざまなプラットフォームに最適化するためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを行う。
サンプルプロンプト2
患者とその家族に一般的な薬の正しい使用法と利点を説明する45秒の共感的な患者教育ビデオを開発する。ビジュアルスタイルは親しみやすく安心感を与えるもので、シンプルで親しみやすいアナロジーと温かく明確な声を使用する。HeyGenの字幕/キャプションを活用してアクセシビリティを向上させ、テンプレートとシーンから選んでビデオを迅速に組み立てる。
サンプルプロンプト3
R&Dおよび法務チーム向けに業界の規制コンプライアンスの最新情報を詳述する60秒の製薬ビデオ制作作品をデザインする。ビジュアルプレゼンテーションはフォーマルでデータ駆動型であり、チャートや文書の抜粋を組み込み、正確で説明的なナレーションをサポートする。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用して関連するビジュアルを提供し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して複雑な規制を効率的に概説する。
製薬プロセスビデオメーカーの使い方

業界向けに設計されたAIツールを使用して、複雑な製薬プロセスを明確でコンプライアンスに準拠した魅力的なビデオに簡単に変換します。

1
Step 1
スクリプトを作成するかテンプレートを選択
製薬プロセスのスクリプトを作成するか、プロジェクトを迅速かつ効率的に開始するためにプロフェッショナルなビデオテンプレートのライブラリから選択します。
2
Step 2
魅力的なAIアバターとビジュアルを選ぶ
情報を提示するために多様なAIアバターから選び、メディアライブラリから関連するビジュアルを統合して製薬ビデオを強化します。
3
Step 3
ブランドを適用しナレーションを生成
ブランドのロゴと色を組み込んで一貫性を保ち、スクリプトから直接自然な音声のナレーションを複数の言語で生成します。
4
Step 4
コンプライアンスに準拠した製薬ビデオをエクスポート
製薬ビデオの正確性とコンプライアンスを確認し、さまざまなアスペクト比でエクスポートし、アクセシビリティのために自動生成された字幕を含めます。

使用例

製薬マーケティングコンテンツを加速

ターゲットオーディエンスに効果的にリーチするためのインパクトのある製薬マーケティングビデオや広告キャンペーンを迅速に制作します。

よくある質問

HeyGenはどのように製薬ビデオ制作を効率化できますか？

HeyGenは高度なAIビデオ作成を通じて効率的な製薬ビデオ制作を実現します。ユーザーはリアルなAIアバターと本格的なナレーション生成を使用して、スクリプトを迅速に魅力的なビデオに変換し、制作時間とコストを大幅に削減できます。カスタマイズ可能なビデオテンプレートにより、製薬ビデオのコンテンツ開発をさらに加速し、プロセスをシームレスにします。

HeyGenはどのような製薬マーケティングコンテンツを生成できますか？

HeyGenは、魅力的なソーシャルメディアビデオから詳細なMOAビデオまで、多様で魅力的な製薬マーケティングコンテンツの作成を可能にします。HeyGenのブランディングコントロールを使用することで、企業はすべてのコンテンツがビジュアルアイデンティティに一致することを保証し、製薬マーケティングのためのプロフェッショナルグレードのマーケティング資産を迅速かつ一貫して制作できます。

HeyGenは製薬ビデオの規制コンプライアンスを確保するのに役立ちますか？

はい、HeyGenは製薬ビデオの規制コンプライアンスの取り組みをサポートします。正確なテキスト-to-ビデオ変換や自動字幕/キャプションなどの機能を提供し、メッセージの正確性とアクセシビリティを確保します。これにより、製薬ビデオコンテンツの業界基準を満たすことができます。

HeyGenは医療トレーニングビデオや患者教育の作成に適していますか？

もちろんです。HeyGenは、明確な医療トレーニングビデオや影響力のある患者教育資料を開発するための理想的なAIビデオ作成プラットフォームです。AIアバターを使用したテキスト-to-ビデオ機能により、一貫性のあるわかりやすい説明が可能で、内部のコンプライアンス研修や外部の教育的アウトリーチに最適です。