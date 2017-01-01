製薬プロセスビデオメーカー：魅力的なコンテンツを迅速に作成
HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、複雑なプロセスを明確で魅力的な製薬ビデオに瞬時に変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
医療専門家を対象にした新薬の発表を行う30秒の魅力的な製薬マーケティングコンテンツビデオをソーシャルメディア向けに作成する。ビジュアルの美学は洗練されて現代的であり、ダイナミックなトランジションとインパクトのある画面上の統計を組み込み、音声は明るく説得力のあるトーンを特徴とする。HeyGenのAIアバターを利用して主要な利点を提示し、さまざまなプラットフォームに最適化するためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを行う。
患者とその家族に一般的な薬の正しい使用法と利点を説明する45秒の共感的な患者教育ビデオを開発する。ビジュアルスタイルは親しみやすく安心感を与えるもので、シンプルで親しみやすいアナロジーと温かく明確な声を使用する。HeyGenの字幕/キャプションを活用してアクセシビリティを向上させ、テンプレートとシーンから選んでビデオを迅速に組み立てる。
R&Dおよび法務チーム向けに業界の規制コンプライアンスの最新情報を詳述する60秒の製薬ビデオ制作作品をデザインする。ビジュアルプレゼンテーションはフォーマルでデータ駆動型であり、チャートや文書の抜粋を組み込み、正確で説明的なナレーションをサポートする。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用して関連するビジュアルを提供し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して複雑な規制を効率的に概説する。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのように製薬ビデオ制作を効率化できますか？
HeyGenは高度なAIビデオ作成を通じて効率的な製薬ビデオ制作を実現します。ユーザーはリアルなAIアバターと本格的なナレーション生成を使用して、スクリプトを迅速に魅力的なビデオに変換し、制作時間とコストを大幅に削減できます。カスタマイズ可能なビデオテンプレートにより、製薬ビデオのコンテンツ開発をさらに加速し、プロセスをシームレスにします。
HeyGenはどのような製薬マーケティングコンテンツを生成できますか？
HeyGenは、魅力的なソーシャルメディアビデオから詳細なMOAビデオまで、多様で魅力的な製薬マーケティングコンテンツの作成を可能にします。HeyGenのブランディングコントロールを使用することで、企業はすべてのコンテンツがビジュアルアイデンティティに一致することを保証し、製薬マーケティングのためのプロフェッショナルグレードのマーケティング資産を迅速かつ一貫して制作できます。
HeyGenは製薬ビデオの規制コンプライアンスを確保するのに役立ちますか？
はい、HeyGenは製薬ビデオの規制コンプライアンスの取り組みをサポートします。正確なテキスト-to-ビデオ変換や自動字幕/キャプションなどの機能を提供し、メッセージの正確性とアクセシビリティを確保します。これにより、製薬ビデオコンテンツの業界基準を満たすことができます。
HeyGenは医療トレーニングビデオや患者教育の作成に適していますか？
もちろんです。HeyGenは、明確な医療トレーニングビデオや影響力のある患者教育資料を開発するための理想的なAIビデオ作成プラットフォームです。AIアバターを使用したテキスト-to-ビデオ機能により、一貫性のあるわかりやすい説明が可能で、内部のコンプライアンス研修や外部の教育的アウトリーチに最適です。