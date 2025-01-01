製薬教育ビデオメーカー: 魅力的なコンテンツを作成

AIアバターを使用して、医療専門家に情報を提供する規制に準拠した患者教育ビデオを簡単に制作します。

サンプルプロンプト1
「医療専門家」を対象とした90秒のプロフェッショナルトレーニングビデオを開発し、革新的な薬の臨床効果と投与プロトコルを詳述します。このビデオは、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して自信に満ちたナレーションを作成し、「字幕/キャプション」を追加して理解を深め、専門家向けに正確なコミュニケーションを確保するために、非常に情報豊かで明確なビジュアルスタイルを維持する必要があります。
サンプルプロンプト2
製薬会社をターゲットにした45秒の「マーケティングビデオ」を制作し、「HeyGen」が「製薬教育ビデオメーカー」としての効率性を紹介します。ビジュアルスタイルは魅力的でモダンであり、活気ある「アニメーション説明ビデオ」の要素を取り入れ、アップビートなバックグラウンドトラックを使用して、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」からの「テンプレートとシーン」がどのようにして新しいクライアントを引き付け、マーケティングのアウトリーチを向上させるための魅力的なコンテンツを迅速に生成できるかを示します。
サンプルプロンプト3
「製薬業界」の内部スタッフ向けに、新製品の発売に関する重要な「規制コンプライアンス」更新に焦点を当てた75秒の簡潔なビデオを作成します。スタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、消化しやすく、インフォグラフィックスタイルのビジュアルと権威あるが明確な声を特徴とし、HeyGenの「AIアバター」と「カスタマイズ可能なキャラクター」を活用し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」でさまざまなプラットフォームでのシームレスな配信を確保し、内部トレーニングとオンボーディングを行います。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

製薬教育ビデオメーカーの仕組み

AIを使用して、複雑な製薬情報を明確でコンプライアンスに準拠した魅力的な教育ビデオにシームレスに変換し、患者や医療専門家に提供します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
医療または製薬のスクリプトをプラットフォームに貼り付けることから始めます。「スクリプトからのテキストビデオ」技術を活用して、テキストコンテンツを即座に初期ビデオタイムラインに変換し、「患者教育ビデオ」の正確性と効率性を確保します。
2
Step 2
AIアバターとシーンを選択
医療専門家やナレーターを表現するために多様な「AIアバター」から選択します。メディアライブラリから適切なシーンと「医療アニメーション」を統合し、複雑な概念を視覚的に説明し、コンテンツを魅力的で理解しやすいものにします。
3
Step 3
ブランドとコンプライアンス要素を適用
組織の「ブランド管理（ロゴ、色）」を適用し、すべてのコンテンツが「規制コンプライアンス」ガイドラインに準拠していることを確認して、ビデオを強化します。アクセスしやすさと明確さのために字幕などの機能を利用し、「製薬業界」にとって重要です。
4
Step 4
エクスポートと共有
完成した教育ビデオをレビューして、正確性と影響を確認します。その後、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を使用して、さまざまなプラットフォームに最適化し、医療専門家への配信や「製品トレーニング」の準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

製品トレーニングと保持を強化

AI駆動のビデオコンテンツを利用して、製品トレーニングや内部のプロフェッショナル開発のためのエンゲージメントと知識保持を大幅に向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして創造的な製薬教育ビデオメーカーとして機能しますか？

HeyGenは製薬会社が魅力的な患者教育ビデオやマーケティングビデオを簡単に作成できるようにします。AIを活用したビデオ作成プラットフォームは、スクリプトから素晴らしいビジュアルコンテンツまでのプロセスを簡素化します。

HeyGenは医療コンテンツのための医療アニメーションやカスタマイズ可能なキャラクターを生成できますか？

はい、HeyGenは高度なAIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、リアルまたはスタイライズされた医療アニメーションを生成します。これにより、多様でカスタマイズ可能なキャラクターが可能になり、ビデオコンテンツ作成の視覚的魅力と教育的影響を高めます。

HeyGenは製薬ビデオコンテンツの規制コンプライアンスにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは直接的なコンプライアンスアドバイスを提供しませんが、ブランド管理、正確なボイスオーバー生成、字幕機能により、製薬業界にとって重要な厳格なレビューと一貫したメッセージングを可能にします。プラットフォームはビデオコンテンツ作成の管理を確保します。

HeyGenはプロフェッショナル向けの製品トレーニングとアニメーション説明ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは直感的なビデオ作成プラットフォームを通じて製品トレーニングとアニメーション説明ビデオを簡素化します。テンプレートとメディアライブラリへのアクセスにより、医療専門家は広範な技術的専門知識を必要とせずに、高品質で魅力的なコンテンツを迅速に作成できます。