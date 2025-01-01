製薬教育ビデオメーカー: 魅力的なコンテンツを作成
AIアバターを使用して、医療専門家に情報を提供する規制に準拠した患者教育ビデオを簡単に制作します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
「医療専門家」を対象とした90秒のプロフェッショナルトレーニングビデオを開発し、革新的な薬の臨床効果と投与プロトコルを詳述します。このビデオは、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して自信に満ちたナレーションを作成し、「字幕/キャプション」を追加して理解を深め、専門家向けに正確なコミュニケーションを確保するために、非常に情報豊かで明確なビジュアルスタイルを維持する必要があります。
製薬会社をターゲットにした45秒の「マーケティングビデオ」を制作し、「HeyGen」が「製薬教育ビデオメーカー」としての効率性を紹介します。ビジュアルスタイルは魅力的でモダンであり、活気ある「アニメーション説明ビデオ」の要素を取り入れ、アップビートなバックグラウンドトラックを使用して、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」からの「テンプレートとシーン」がどのようにして新しいクライアントを引き付け、マーケティングのアウトリーチを向上させるための魅力的なコンテンツを迅速に生成できるかを示します。
「製薬業界」の内部スタッフ向けに、新製品の発売に関する重要な「規制コンプライアンス」更新に焦点を当てた75秒の簡潔なビデオを作成します。スタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、消化しやすく、インフォグラフィックスタイルのビジュアルと権威あるが明確な声を特徴とし、HeyGenの「AIアバター」と「カスタマイズ可能なキャラクター」を活用し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」でさまざまなプラットフォームでのシームレスな配信を確保し、内部トレーニングとオンボーディングを行います。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして創造的な製薬教育ビデオメーカーとして機能しますか？
HeyGenは製薬会社が魅力的な患者教育ビデオやマーケティングビデオを簡単に作成できるようにします。AIを活用したビデオ作成プラットフォームは、スクリプトから素晴らしいビジュアルコンテンツまでのプロセスを簡素化します。
HeyGenは医療コンテンツのための医療アニメーションやカスタマイズ可能なキャラクターを生成できますか？
はい、HeyGenは高度なAIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、リアルまたはスタイライズされた医療アニメーションを生成します。これにより、多様でカスタマイズ可能なキャラクターが可能になり、ビデオコンテンツ作成の視覚的魅力と教育的影響を高めます。
HeyGenは製薬ビデオコンテンツの規制コンプライアンスにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは直接的なコンプライアンスアドバイスを提供しませんが、ブランド管理、正確なボイスオーバー生成、字幕機能により、製薬業界にとって重要な厳格なレビューと一貫したメッセージングを可能にします。プラットフォームはビデオコンテンツ作成の管理を確保します。
HeyGenはプロフェッショナル向けの製品トレーニングとアニメーション説明ビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的なビデオ作成プラットフォームを通じて製品トレーニングとアニメーション説明ビデオを簡素化します。テンプレートとメディアライブラリへのアクセスにより、医療専門家は広範な技術的専門知識を必要とせずに、高品質で魅力的なコンテンツを迅速に作成できます。