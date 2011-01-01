動画作成ツールで魅力的なペットオーナー向けオンボーディング動画を作成しましょう
人工知能のアバターを活用して、使いやすいビデオ作成ツールで努力なしにパーソナライズされたオンボーディング体験を作り出しましょう。
エージェントは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。
この60秒のビデオで、HeyGenの多言語サポートを活用して、ペットケアサービスを世界中の視聴者に紹介しましょう。ペット用品企業に最適なこのビデオ作成ツールでは、ビデオテンプレートを使用して、完璧なオンボーディング体験を作り出すことができます。ビジュアルスタイルはエレガントでモダンであり、さまざまな言語の視聴者の注意を引くためにダイナミックな字幕が付いています。
30秒のオンボーディングビデオで新しいペットの飼い主を引き付け、ペットケアに対するユニークなアプローチを強調しましょう。HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用して、努力なしにメッセージを魅力的なビジュアルストーリーに変換できます。ターゲットオーディエンスは信頼できるケアのアドバイスを求めるペット愛好家で、ビデオは遊び心のある活気のあるビジュアルスタイルと、明るいバックグラウンドミュージックを使用しています。
90秒の完全なオンボーディング体験を実現するために、HeyGenのメディアライブラリを利用してペットケアの経験を紹介しましょう。このビデオは、新しいペットの飼い主を教育することを目指している獣医クリニック向けに設計されています。ビジュアルスタイルは情報的かつプロフェッショナルで、クリアなボイスオーバー生成により、あなたのメッセージが聞かれることを保証します。ビデオは、サービスへの信頼と安心を生み出すように構成されており、顧客参加のための不可欠なツールになります。
クリエイティブ・モーター
機材不要。編集不要。ただあなたのAIビデオエージェントが活躍する
ネイティブビデオの作成
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンドのビデオ生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と目的を持って建てられた
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、ペットのオーナー向けの魅力的なオンボーディングビデオを作成するための完璧なツールです。使いやすいビデオテンプレートと多言語サポートを備えており、HeyGenはビデオ作成プロセスを簡素化し、スムーズなオンボーディング体験を保証します。
AIを活用して教育における参加と維持を促進する.
Enhance pet owner onboarding by creating captivating videos that improve engagement and retention.
数分で魅力的なソーシャルネットワーク用のビデオやクリップを生成します.
Quickly produce engaging onboarding clips for pet owners to share on social media, increasing brand visibility.
よくある質問
HeyGenのオンボーディングビデオクリエーターは、従業員のトレーニングをどのように改善できますか？
HeyGenのオンボーディングビデオクリエーターは、AIアバターやカスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して、従業員のトレーニングを迅速化します。これにより、魅力的で一貫性のあるオンボーディング体験を提供し、ブランドのニーズに簡単に適応させることができます。
HeyGenのAIビデオジェネレーターが使いやすいのはなぜですか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、ドラッグアンドドロップインターフェースを備えており、あらゆるスキルレベルのユーザーがアクセスしやすいように設計されています。直感的なデザインにより、プロフェッショナルな品質のビデオ作成が簡単かつ効率的になります。
HeyGenは多言語のビデオ作成に対応していますか？
はい、HeyGenは多言語サポートを提供しており、AIによって生成されたボイスオーバーを含むビデオを複数の言語で作成することができます。この機能は、ビデオコンテンツでグローバルな視聴者を獲得するのに理想的です。
HeyGenのビデオテンプレートを使用する利点は何ですか？
HeyGenのビデオテンプレートは、高品質なビデオを迅速かつ創造的に制作する方法を提供します。事前にデザインされたシーンとブランドコントロールの多様性を活用して、一貫性を保ちながらビデオ制作の時間を節約できます。