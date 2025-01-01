ペットサロンのオーナーやプロのグルーマーをターゲットにした1分間のプロモーションビデオを作成し、「ペットグルーミングビデオメーカー」がどのようにマーケティングを効率化できるかを紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、鮮明なビフォーアフターのショットを特徴とし、アップビートで自信に満ちた音声トラックで補完します。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、魅力的なボイスオーバーとAIアバターを迅速に生成し、「AIビデオメーカー」が一貫したブランドメッセージを作成する効率性を強調します。

ビデオを生成