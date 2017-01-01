パーソナライズされたアバター生成ツール: カスタムAIアバターを作成
HeyGenの革新的なAIアバター機能を活用して、ソーシャルメディアのプロフィール写真に最適なデジタル分身をデザインしましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーやマーケターを対象にした、45秒の簡潔な説明動画を想像し、カスタムAIアバターを展開する戦略的利点を説明します。プロフェッショナルでクリーンなビジュアル美学と、明確で情報豊富なナレーションを組み合わせて、デジタル分身がさまざまなプラットフォームで一貫したブランドメッセージを強化する方法を説明します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を強調し、これらの新しいデジタル代表者を使用して魅力的なコンテンツを簡単に生成できることを示します。
デジタル表現に興味のある個人やホビイスト向けに、60秒の魅力的な動画を開発し、高度なキャラクタービルダーが提供する創造的な自由を探ります。この想像力豊かな作品は、遊び心のある芸術的なビジュアルと、インスピレーションを与える幻想的なオーディオスタイルを特徴とし、視聴者が独自のデジタルツインや架空のキャラクターをどのように実現できるかを案内します。HeyGenのテンプレートとシーンの多様性を示し、彼らのストーリーテリングやアバター駆動のプロジェクトを始める手助けをします。
アバター作成を探求したい新しいユーザー向けに、20秒の簡単なチュートリアルを制作し、オンラインアバター生成ツールのシンプルさを紹介します。シンプルでステップバイステップのビジュアルと、励ましの声で基本的なパーソナライズされたプロフィール写真の作成プロセスを案内します。HeyGenのボイスオーバー生成機能が、最小限の労力で新しく作成したカスタムアバターに個性を加える方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてパーソナライズされたAIアバターの作成を可能にしますか？
HeyGenは、ユーザーが本当にパーソナライズされたAIアバターをデザインできるようにする高度なアバターメーカーとして機能します。さまざまなビデオコンテンツのニーズに合わせて、ブランドや個人のアイデンティティを完璧に表現するカスタムAIアバターを生成できます。
HeyGenのAIアバターは効果的に話すコンテンツを提供できますか？
もちろんです。HeyGenは、自然な音声でスクリプトを伝えるリアルなトーキングアバターの作成を専門としています。この機能により、カスタムアバターが魅力的なビデオコミュニケーションのダイナミックなプレゼンターに変わります。
HeyGenのカスタムアバターにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？
HeyGenは、デジタル分身をさまざまなスタイルやブランドコントロールで微調整できる広範なカスタマイズオプションを提供します。私たちのプラットフォームは強力なキャラクタービルダーとして機能し、カスタムAIアバターがあなたのビジョンに完全に一致することを保証します。
HeyGenは誰でもアクセスできるオンラインアバター生成ツールですか？
はい、HeyGenはユーザーフレンドリーなオンラインアバター生成ツールで、カスタムアバターの簡単なアクセスと直感的な作成を目的としています。そのスムーズなインターフェースにより、誰でもプロフェッショナルなAIアバターをプロフィール写真やソーシャルメディアページ用に迅速に作成できます。