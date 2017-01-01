ソーシャルメディアのクリエイターやインフルエンサーをターゲットにした、30秒の活気ある動画を作成し、パーソナライズされたアバター生成ツールがどのように彼らのオンラインプレゼンスを革新できるかを示します。エネルギッシュでモダンなビジュアルと、アップビートで自信に満ちたナレーションを使用して、ユニークなブランドマスコットのシームレスな作成を紹介します。HeyGenのAIアバターの力を強調し、ユーザーがカスタムデジタルパーソナリティでソーシャルメディアページで際立つのを助けます。

ビデオを生成