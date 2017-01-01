魅力的なワークアウトのためのパーソナルトレーニングビデオジェネレーター

AIアバターを使用して、クライアントを魅了し、ビジネスを成長させる魅力的でパーソナライズされたフィットネスコンテンツを簡単に作成しましょう。

フィットネスコーチやパーソナルトレーナー向けに、HeyGenのAIアバターを使用してワークアウトルーチンを紹介する30秒の活気ある動画を制作してください。視覚スタイルはダイナミックでモチベーションを高めるもので、AIアバターが導入エクササイズを明確に示し、音声は視聴者をセッションの初期段階に導く元気で励ましの声で構成されます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ジムオーナーやフィットネスビジネスをターゲットにした45秒のプロモーション動画を作成し、プロフェッショナルでブランド化されたフィットネスコンテンツの作成を目指します。この動画では、HeyGenのテンプレートとシーン機能を使用して、魅力的なワークアウトのイントロとアウトロを簡単に作成できることを強調します。視覚スタイルはエネルギッシュでプロフェッショナルであり、さまざまなワークアウト環境を紹介し、自信に満ちたインスピレーションを与える声が現代的なインストゥルメンタル音楽に合わせて流れます。
サンプルプロンプト2
個々のフィットネスインストラクターがクライアントにパーソナライズされたワークアウト指示を提供するための60秒の明確な指導動画を生成してください。この作品では、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を紹介し、書かれた指示を視覚的なガイドに変換し、AIアバターがエクササイズを実行します。視覚的にはクリーンでフォーカスされており、特定の動きを説明し、落ち着いた明瞭なAIボイスオーバーと組み合わされています。
サンプルプロンプト3
InstagramやTikTokのようなプラットフォームでのクイックなソーシャルクリップの共有に最適な、ウェルネスインフルエンサー向けの15秒の魅力的なソーシャルクリップを開発してください。HeyGenの字幕/キャプションを使用することで、音声なしでもアクセス可能であることの利点を強調します。視覚スタイルはテンポが速く、注意を引くもので、鮮やかな色とクイックカットを利用し、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックと簡潔でインパクトのある声が伴います。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

パーソナルトレーニングビデオジェネレーターの使い方

AIを活用したツールでフィットネスの専門知識を魅力的なビデオコンテンツに変換し、クライアント向けにパーソナライズされたワークアウトを作成します。

1
Step 1
ワークアウトスクリプトを作成
パーソナルトレーニングの指示を直接テキスト-to-ビデオジェネレーターに入力し、ビデオコンテンツの基盤を形成します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターから選択し、ワークアウトのデモンストレーションとガイダンスを視覚的に提供し、クライアントのエンゲージメントを高めます。
3
Step 3
AIボイスオーバーで強化
AIボイスオーバー生成機能を利用して、明確でプロフェッショナルなナレーションを追加し、すべてのエクササイズ指示が完璧に伝わるようにします。
4
Step 4
トレーニングビデオをエクスポート
カスタムパーソナルトレーニングビデオを高解像度のMP4で最終化し、クライアントやソーシャルメディアプラットフォームへの配信準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

数分で魅力的なソーシャルメディアビデオとクリップを生成

パーソナルトレーニングサービスを宣伝し、潜在的なクライアントを引き付けるために、魅力的なソーシャルメディアクリップを迅速に制作します。

よくある質問

HeyGenはAIビデオ生成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIを活用して、テキストプロンプトを魅力的なAI生成ビデオに変換し、コンテンツ作成を効率的かつアクセスしやすくします。ユーザーはHeyGenの強力なテキスト-to-ビデオジェネレーター機能を使用して、さまざまなプロジェクトのために高品質なビデオを簡単に作成できます。

AIアバターをブランドコンテンツ用にカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenではAIアバターをパーソナライズし、さまざまなテンプレートを利用してユニークなブランド化されたオンデマンドワークアウトやソーシャルクリップを作成できます。これにより、AIアバターがブランドのアイデンティティとスタイルを完璧に表現します。

どのような種類のパーソナライズされたトレーニングビデオを作成できますか？

HeyGenのパーソナルトレーニングビデオジェネレーターを使用すると、クライアントに合わせたカスタムワークアウトビデオ、エクササイズクリップ、パーソナライズされたワークアウトを簡単に制作できます。このプラットフォームは、クライアントのエンゲージメントを効果的に向上させる包括的なフィットネスコンテンツ作成をサポートします。

HeyGenはビデオ用の高度なボイスオーバーオプションを提供していますか？

はい、HeyGenは強力なAIボイスオーバーを提供しており、ビデオに明確で同期された音声を追加し、プロフェッショナルな品質を向上させます。シネマティックなビジュアルとさまざまな編集ツールと組み合わせることで、AI生成ビデオコンテンツの全体的な制作価値を高めます。