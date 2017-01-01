魅力的なワークアウトのためのパーソナルトレーニングビデオジェネレーター
AIアバターを使用して、クライアントを魅了し、ビジネスを成長させる魅力的でパーソナライズされたフィットネスコンテンツを簡単に作成しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ジムオーナーやフィットネスビジネスをターゲットにした45秒のプロモーション動画を作成し、プロフェッショナルでブランド化されたフィットネスコンテンツの作成を目指します。この動画では、HeyGenのテンプレートとシーン機能を使用して、魅力的なワークアウトのイントロとアウトロを簡単に作成できることを強調します。視覚スタイルはエネルギッシュでプロフェッショナルであり、さまざまなワークアウト環境を紹介し、自信に満ちたインスピレーションを与える声が現代的なインストゥルメンタル音楽に合わせて流れます。
個々のフィットネスインストラクターがクライアントにパーソナライズされたワークアウト指示を提供するための60秒の明確な指導動画を生成してください。この作品では、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を紹介し、書かれた指示を視覚的なガイドに変換し、AIアバターがエクササイズを実行します。視覚的にはクリーンでフォーカスされており、特定の動きを説明し、落ち着いた明瞭なAIボイスオーバーと組み合わされています。
InstagramやTikTokのようなプラットフォームでのクイックなソーシャルクリップの共有に最適な、ウェルネスインフルエンサー向けの15秒の魅力的なソーシャルクリップを開発してください。HeyGenの字幕/キャプションを使用することで、音声なしでもアクセス可能であることの利点を強調します。視覚スタイルはテンポが速く、注意を引くもので、鮮やかな色とクイックカットを利用し、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックと簡潔でインパクトのある声が伴います。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIビデオ生成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、テキストプロンプトを魅力的なAI生成ビデオに変換し、コンテンツ作成を効率的かつアクセスしやすくします。ユーザーはHeyGenの強力なテキスト-to-ビデオジェネレーター機能を使用して、さまざまなプロジェクトのために高品質なビデオを簡単に作成できます。
AIアバターをブランドコンテンツ用にカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenではAIアバターをパーソナライズし、さまざまなテンプレートを利用してユニークなブランド化されたオンデマンドワークアウトやソーシャルクリップを作成できます。これにより、AIアバターがブランドのアイデンティティとスタイルを完璧に表現します。
どのような種類のパーソナライズされたトレーニングビデオを作成できますか？
HeyGenのパーソナルトレーニングビデオジェネレーターを使用すると、クライアントに合わせたカスタムワークアウトビデオ、エクササイズクリップ、パーソナライズされたワークアウトを簡単に制作できます。このプラットフォームは、クライアントのエンゲージメントを効果的に向上させる包括的なフィットネスコンテンツ作成をサポートします。
HeyGenはビデオ用の高度なボイスオーバーオプションを提供していますか？
はい、HeyGenは強力なAIボイスオーバーを提供しており、ビデオに明確で同期された音声を追加し、プロフェッショナルな品質を向上させます。シネマティックなビジュアルとさまざまな編集ツールと組み合わせることで、AI生成ビデオコンテンツの全体的な制作価値を高めます。