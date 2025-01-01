魅力的なビデオのためのパーソナルトレーナーイントロビデオメーカー

カスタマイズ可能なテンプレートを使用して素晴らしいイントロを迅速に作成し、AIボイスオーバー生成でプロフェッショナルな仕上がりを実現します。

295/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
クイックなホームワークアウトに焦点を当てたフィットネスチャンネルのための、15秒のスタイリッシュなYouTubeイントロメーカー動画をデザインしてください。このイントロは、忙しいプロフェッショナルや30歳から50歳の親を対象に、モダンでエネルギッシュなビジュアル美学を目指し、鮮やかな色彩と高速のモーショングラフィックスを伴い、ハイエナジーでロイヤリティフリーのトラックを使用します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、説得力のあるオープニングシーケンスを迅速にカスタマイズし、ワークアウトシリーズのトーンを設定し、ビデオイントロテンプレートを効率的に利用します。
サンプルプロンプト2
カメラに出たくないパーソナルトレーナーのために、パーソナライズされたフィットネスコーチングの利点を説明する45秒の情報ビデオを開発してください。このビデオは、フィットネス初心者でプロの指導を求める潜在的なクライアントを対象に、クリーンでプロフェッショナル、教育的なビジュアルスタイルを維持し、明確なテキストオーバーレイとサポートグラフィックスを伴い、穏やかで励ましのあるバックグラウンドミュージックを使用します。HeyGenのAIアバター機能を活用して、情報をシームレスに提示し、AIビデオメーカーが画面上の人間のプレゼンターを必要とせずに専門的なコンテンツを作成できることを示します。
サンプルプロンプト3
若い成人（18歳から30歳）を対象にした、クイックフィットネスハックと健康的な生活に興味のある人々のための、パーソナルトレーナーの日常ソーシャルメディアティップのための20秒の簡潔なイントロメーカー動画を作成してください。ビジュアルスタイルは、鮮やかでトレンドに敏感で非常に魅力的なもので、エクササイズや健康的なレシピの短くインパクトのあるクリップを特徴とし、人気のあるアップビートなバックグラウンドミュージックを使用します。HeyGenによって生成された目立つ字幕/キャプションを含め、音声オフ環境での簡単な消費を可能にし、ソーシャルメディアのスクロールに最適です。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

パーソナルトレーナーイントロビデオメーカーの使い方

パーソナルトレーニングブランドのためのダイナミックなイントロビデオを簡単に作成し、クライアントを引き付け、プロフェッショナルな結果でオンラインプレゼンスを向上させます。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
フィットネスプロフェッショナル向けに特別にデザインされたさまざまなプロフェッショナルな「テンプレート＆シーン」から選び、「ビデオイントロテンプレート」作成の旅を迅速に始めましょう。
2
Step 2
コンテンツを追加する
スクリプトを追加し、「スクリプトからのテキストからビデオ」機能で魅力的なビデオに変換します。カスタム「ロゴリビール」と色でブランドをパーソナライズします。
3
Step 3
AI要素を生成する
魅力的な「AIアバター」を選んでメッセージを伝えたり、プロフェッショナルな「ボイスオーバー生成」を追加して洗練された仕上がりにします。
4
Step 4
エクスポートして共有する
完成したイントロビデオを高解像度でエクスポートし、さまざまなプラットフォーム向けに「アスペクト比のリサイズ＆エクスポート」を利用して、ソーシャルメディアでオーディエンスを魅了する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

オーディエンスをインスパイアし、モチベート

.

潜在的なクライアントに共鳴するインスパイアリングで心を打つイントロビデオを制作し、モチベーショナルなパーソナルトレーナーとしてのブランドを確立します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなイントロビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは強力なイントロメーカーで、カスタマイズ可能なテンプレートを豊富に提供しています。直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用して、高解像度のパーソナルトレーナーイントロビデオや魅力的なYouTubeイントロメーカーコンテンツを簡単に作成できます。

HeyGenでAIアバターやテキストからビデオへの機能を使ってクリエイティブなビデオプロジェクトを作成できますか？

もちろんです！HeyGenは高度なAIビデオメーカー技術を活用しており、リアルなAIアバターとシームレスなテキストからビデオへの機能を使用して魅力的なビデオを生成できます。これにより、スクリプトを簡単に魅力的なコンテンツに変換できます。

HeyGenはソーシャルメディア向けの魅力的なプロモーションビデオを作成するためのどのようなツールを提供していますか？

HeyGenは、ソーシャルメディア向けのインパクトのあるプロモーションビデオを作成するための直感的なプラットフォームを提供しています。さまざまなビデオイントロテンプレートを利用し、アニメーションモーショングラフィックスを追加し、ボイスオーバー生成を含めてオンラインマーケティングを強化できます。

HeyGenはブランディングやロゴリビールのためのカスタマイズ可能なテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenは動的なロゴリビール要素を含む、完全なブランディングコントロールをサポートするカスタマイズ可能なテンプレートを豊富に提供しています。これにより、すべてのビデオコンテンツで一貫したブランドアイデンティティを簡単に維持できます。