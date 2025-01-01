ビデオメーカー: 個人サポートとトレーニングビデオを簡単に作成

リアルなAIアバターを使って、魅力的な指導ビデオやトレーニング資料を簡単に作成できます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
一般的な製品問題の迅速な解決を求めるユーザーを対象とした60秒のカスタマーサポートビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオのスタイルはプロフェッショナルで簡潔であるべきで、HeyGenの字幕/キャプションと多言語字幕を活用して、広範なアクセス性を確保しながら、画面上のテキストで重要なステップを強調します。
サンプルプロンプト2
既存のチームメンバーに新しいポリシーの更新を発表するための30秒の社内研修ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはダイナミックで、クイックカットとアップビートなバックグラウンドスコアを使用し、HeyGenのテンプレートとシーン、ボイスオーバー生成を使用してメッセージを効率的に伝えます。
サンプルプロンプト3
特定のソフトウェア機能の包括的なハウツーガイドとして、90秒のビデオチュートリアルを設計してください。学習者や詳細なガイダンスを必要とするユーザーを対象に、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを視覚的な補助として使用し、さまざまなプラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートを組み込んで、クリーンなインターフェースビジュアルスタイルと落ち着いた明確なナレーションを採用します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

個人サポートガイドラインビデオメーカーの仕組み

プロフェッショナルで魅力的な個人サポートガイドラインビデオを迅速に作成し、視聴者に教育と情報を提供します。

1
Step 1
ガイドラインスクリプトを作成
詳細な個人サポートガイドラインを作成することから始めます。「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、コンテンツを即座に魅力的な「ハウツーガイド」に変換します。
2
Step 2
ビジュアルプレゼンターを選択
多様なライブラリから「AIアバター」を選んでガイドラインをナレーションするか、「画面録画」を活用してステップバイステップのデモンストレーションを行います。
3
Step 3
アクセシビリティを改善し強化
ビデオの「多言語字幕」を自動生成して、すべての視聴者に明確さを確保し、理解とリーチを向上させます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
「指導ビデオメーカー」プロジェクトを最適な「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を選択して最終化し、プラットフォーム間でシームレスに配信します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なサポートガイドラインを簡素化

複雑な個人サポートガイドラインを明確で魅力的な指導ビデオに変換し、理解と応用を向上させます。

よくある質問

HeyGenは指導ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、AIアバター、テキストからビデオへの生成、および豊富なビデオテンプレートライブラリを活用することで、ユーザーが魅力的な指導ビデオを迅速に作成できるようにします。これにより、さまざまなニーズに対応した高品質なビデオチュートリアルやハウツーガイドの制作が効率化されます。

HeyGenでどのようなトレーニングビデオを作成できますか？

HeyGenを使用すると、包括的なビデオSOPやオンボーディングモジュールから、魅力的な職場トレーニングコンテンツまで、幅広いトレーニングビデオを簡単に制作できます。私たちのプラットフォームは、HRやL&Dチームが教育ビデオの作成を自動化し、強化するのを支援します。

HeyGenはどのようにAIを活用してビデオ制作を強化しますか？

HeyGenは、先進的なAIアバターとAIボイスオーバーを活用して、スクリプトをプロフェッショナルな説明ビデオやトレーニングコンテンツに変換します。これにより、高価な機材や俳優を必要とせずに、制作効率が大幅に向上し、企業にとって大きなコスト削減が可能になります。

HeyGenはビデオでカスタマーサポートを改善できますか？

はい、HeyGenは企業が効果的なカスタマーサポートビデオを作成し、コミュニケーションを強化し、受信する問い合わせを減少させるのを可能にします。多言語字幕のような機能により、ビデオチュートリアルやFAQがグローバルな視聴者にアクセス可能になり、全体的な顧客体験が向上します。