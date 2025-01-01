ビデオメーカー: 個人サポートとトレーニングビデオを簡単に作成
リアルなAIアバターを使って、魅力的な指導ビデオやトレーニング資料を簡単に作成できます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
一般的な製品問題の迅速な解決を求めるユーザーを対象とした60秒のカスタマーサポートビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオのスタイルはプロフェッショナルで簡潔であるべきで、HeyGenの字幕/キャプションと多言語字幕を活用して、広範なアクセス性を確保しながら、画面上のテキストで重要なステップを強調します。
既存のチームメンバーに新しいポリシーの更新を発表するための30秒の社内研修ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはダイナミックで、クイックカットとアップビートなバックグラウンドスコアを使用し、HeyGenのテンプレートとシーン、ボイスオーバー生成を使用してメッセージを効率的に伝えます。
特定のソフトウェア機能の包括的なハウツーガイドとして、90秒のビデオチュートリアルを設計してください。学習者や詳細なガイダンスを必要とするユーザーを対象に、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを視覚的な補助として使用し、さまざまなプラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートを組み込んで、クリーンなインターフェースビジュアルスタイルと落ち着いた明確なナレーションを採用します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは指導ビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、AIアバター、テキストからビデオへの生成、および豊富なビデオテンプレートライブラリを活用することで、ユーザーが魅力的な指導ビデオを迅速に作成できるようにします。これにより、さまざまなニーズに対応した高品質なビデオチュートリアルやハウツーガイドの制作が効率化されます。
HeyGenでどのようなトレーニングビデオを作成できますか？
HeyGenを使用すると、包括的なビデオSOPやオンボーディングモジュールから、魅力的な職場トレーニングコンテンツまで、幅広いトレーニングビデオを簡単に制作できます。私たちのプラットフォームは、HRやL&Dチームが教育ビデオの作成を自動化し、強化するのを支援します。
HeyGenはどのようにAIを活用してビデオ制作を強化しますか？
HeyGenは、先進的なAIアバターとAIボイスオーバーを活用して、スクリプトをプロフェッショナルな説明ビデオやトレーニングコンテンツに変換します。これにより、高価な機材や俳優を必要とせずに、制作効率が大幅に向上し、企業にとって大きなコスト削減が可能になります。
HeyGenはビデオでカスタマーサポートを改善できますか？
はい、HeyGenは企業が効果的なカスタマーサポートビデオを作成し、コミュニケーションを強化し、受信する問い合わせを減少させるのを可能にします。多言語字幕のような機能により、ビデオチュートリアルやFAQがグローバルな視聴者にアクセス可能になり、全体的な顧客体験が向上します。