AIビデオメーカー：簡単に素晴らしいビデオを作成
カスタムAIアバターで魅力的なソーシャルメディアビデオを生成。より個人的で効果的にオーディエンスとつながりましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
デジタルマーケターやコンテンツクリエイターを対象にした45秒の洗練されたプロモーションビデオを開発し、魅力的なビジュアルコンテンツを簡単に制作できることを示します。このモダンな作品は、HeyGenの豊富なテンプレートとシーン、AIアバターを活用してプロフェッショナルな外観を持ち、プラットフォームの直感的なAIビデオメーカーとしての能力を強調するために、インスピレーションを与える音楽の背景に設定されます。
潜在的なHeyGenユーザーや技術に精通したプロフェッショナル向けに、複雑なソフトウェア機能をわかりやすく説明する60秒の説明ビデオをデザインします。ビジュアルプレゼンテーションはクリーンで洗練されており、HeyGenの字幕/キャプション機能によって明確さが強化され、フレンドリーで魅力的なナレーションがAIビデオ作成プラットフォームの強みを示します。
イベントオーガナイザーやブランドマネージャーを対象にした15秒のダイナミックなブランド認知ビデオを制作し、フラッシュセールや今後のイベントを発表します。この視覚的にインパクトのある作品は、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのプレミアムアセットを利用して興奮を生み出し、エキサイティングな音楽スコアとAIアバターの戦略的な使用で緊急性を伝え、プロフェッショナルなマーケティングビデオを作成するのに理想的です。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはソーシャルメディア向けのマーケティングビデオ作成をどのように強化できますか？
HeyGenは強力な「マーケティングビデオメーカー」として機能し、魅力的な「プロフェッショナルマーケティングビデオ」や「ソーシャルメディアビデオ」を迅速に作成できます。私たちのプラットフォームは、幅広い「ビデオテンプレート」と直感的な「AIビデオメーカー」を提供し、クリエイティブなプロセスを効率化します。
HeyGenはどのようなAIビデオ作成プラットフォームですか？
HeyGenは、テキストを簡単にダイナミックなビデオに変換する高度な「AIビデオ作成プラットフォーム」です。リアルな「カスタムAIアバター」や「テキストから音声への変換」による自然な「AIボイスオーバー」など、最先端の「AIビデオメーカー」機能を活用してください。
HeyGenは説明ビデオやプロモーションビデオを効率的に制作するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは高品質な「説明ビデオ」や魅力的な「プロモーションビデオ」の制作を加速するよう設計されています。豊富な「ビデオテンプレート」と強力な「AIスクリプトジェネレーター」を活用して、アイデアを迅速に実現し、使いやすい「AIビデオエディター」で作業を完了できます。
HeyGenはさまざまな出力のためのビデオ制作ワークフローをどのように簡素化しますか？
HeyGenは、コンセプトからエクスポートまで、制作ワークフロー全体を効率化する包括的な「ビデオプラットフォーム」を提供します。自動「自動字幕」、プレミアムストックアセットへのアクセス、多用途なアスペクト比のリサイズなどの機能を備え、コンテンツがどのプラットフォームでも洗練されて準備が整うようにします。