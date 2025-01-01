個人開発動画作成ツール：影響力のあるコンテンツを作成

強力なスクリプトからのテキストを動画に変換する機能で、インスピレーションを与える教育動画を迅速に生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
複雑な個人の成長コンセプトを示すダイナミックな90秒の動画を作成し、忙しいプロフェッショナルや教育者にとって強力な個人開発動画作成体験を提供します。HeyGenのAIアバターを活用して、豊富なビジュアルをメディアライブラリ/ストックサポートから引き出し、主要なポイントを示し、アクセスしやすさを自動生成された字幕/キャプションで確保しながら、アイデアを権威と明確さを持って提示します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで魅力的であり、落ち着いた権威ある声と組み合わせるべきです。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディアインフルエンサーや小規模ビジネスオーナー向けに、迅速なモチベーションアップを提供するために設計された魅力的な45秒のモチベーション動画を開発します。直感的なオンライン動画作成ツールとして、HeyGenはクリエイティブなテンプレートとシーンを活用して、活気に満ちたダイナミックなビジュアルトーンを設定し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを通じて、さまざまなプラットフォームに最適化されたコンテンツを確保します。オーディオはエネルギッシュな音楽で高揚感を与え、テンポの速いインスピレーションを与えるビジュアルを補完します。
サンプルプロンプト3
トレーナーやインストラクショナルデザイナー向けに、HeyGenをウェブベースの動画編集ツールとして使用するための高度な技術を詳述した包括的な2分間のビデオチュートリアルを制作します。複雑なトピックを明確に説明し、同期された字幕/キャプションを活用して理解を深め、スクリプトからのテキストを動画に変換する機能を活用して、詳細な説明を構築します。ビジュアルプレゼンテーションはステップバイステップで明確であり、正確なボイスオーバーが伴います。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

個人開発動画作成ツールの使い方

AIを活用したツールで影響力のある個人開発動画を作成し、メッセージを視聴者に魅力的なビジュアルコンテンツとして変換します。

1
Step 1
スクリプトを作成
まず、モチベーションを与えるテキストを入力します。スクリプトからのテキストを動画に変換する機能により、スクリプトが即座に初期動画に変換され、さらなるカスタマイズが可能です。
2
Step 2
プレゼンターを選ぶ
多様なAIアバターから選択し、個人開発メッセージの顔としてメッセージを生き生きとさせ、プロフェッショナルで魅力的なプレゼンテーションを実現します。
3
Step 3
オーディオとナレーションを洗練
ボイスオーバー生成機能を活用して、スクリプトと希望するトーンに完璧にマッチする説得力のあるナレーションを追加し、動画の影響力を高めます。
4
Step 4
作品をエクスポート
個人開発動画が完成したら、簡単にエクスポートします。プラットフォームはアスペクト比のリサイズとエクスポートをサポートしており、高解像度のMP4がどのプラットフォームにも最適です。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

個人開発トレーニングを強化

AIを活用してダイナミックなトレーニング資料を作成し、個人の成長プログラムのエンゲージメントと知識保持を大幅に向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはAIでどのように動画作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAI動画生成ツールとして、スクリプトを魅力的な動画に簡単に変換することを可能にします。リアルなAIアバターと洗練されたスクリプトからのテキストを動画に変換する技術を活用し、制作プロセス全体を効率化します。

HeyGenでブランドのビジュアルアイデンティティをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、特定の色、動画スタイルを統合することができます。これにより、すべての動画がブランドのビジュアルコミュニケーションに完全に一致し、プロフェッショナルなストーリーテリングを強化します。

HeyGenはテキストを動画コンテンツに変換するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、直感的なスクリプト生成から始まるテキストを動画に変換するための包括的なツールを提供します。また、統合されたボイスオーバー生成と自動字幕/キャプションを含み、洗練されたアクセス可能な動画コンテンツを迅速に制作します。

HeyGenはすべてのスキルレベルに対応したアクセス可能なオンライン動画作成ツールですか？

もちろんです。HeyGenは、複雑な動画編集ツールを簡素化したユーザーフレンドリーなウェブベースの動画編集ツールとして設計されています。その直感的なインターフェースにより、あらゆる経験レベルのコンテンツクリエイターが高品質な動画を制作するのに理想的なオンライン動画作成ツールです。