パーソナルブランディングビデオメーカー：あなたの影響を創造
プロフェッショナルで魅力的なブランドビデオを、素晴らしいテンプレートとシーンを使って簡単に作成し、あなたのユニークなストーリーを伝えましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
クリエイティブなプロフェッショナルがポートフォリオと独自のストーリーテリング能力を披露するための60秒のブランドビデオを制作します。芸術的でシネマティックなビジュアルスタイルとダイナミックなトランジションを用い、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、潜在的なクライアントを魅了するインスパイアリングな物語を作り上げます。
技術革新者やスタートアップを対象とした30秒のプロフェッショナルビデオを開発し、複雑な概念をわかりやすく説明します。ビジュアルとオーディオスタイルは洗練されて未来的で、非常に情報豊かであるべきで、HeyGenのAIアバターを活用して、AIビデオエディターソリューションとしての重要なメッセージを効果的に伝えます。
オンラインコースクリエイターや教育者向けに90秒の説明ビデオを作成し、ビデオマーケティングのための明確で親しみやすい指導に焦点を当てます。このビデオは教育的で親しみやすい美学を採用し、HeyGenの字幕/キャプションを組み込んで、多様な学習者のためのアクセシビリティとエンゲージメントを向上させ、重要な情報を視覚的に伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビデオを通じてブランドのストーリーテリングを強化できますか？
HeyGenは、幅広いプロフェッショナルなテンプレートとカスタマイズ可能なブランディングコントロールを活用して、一貫したブランドアイデンティティを持つ魅力的なブランドビデオを作成する力を与えます。このAIビデオエディターは、ストーリーテリングを身近にし、あなたのアイデアをすべてのビデオマーケティングニーズに合わせた魅力的なコンテンツに変えます。
HeyGenがソーシャルメディア向けの効果的なAIビデオエディターである理由は何ですか？
HeyGenの高度なAIビデオエディターは、テキストからビデオへの生成やAIアバターなどの機能を備え、魅力的なソーシャルメディアビデオの作成を簡素化します。さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化されたプロフェッショナルなビデオを迅速に制作し、オンラインプレゼンスを強化します。
HeyGenはユニークなパーソナルブランディングビデオの作成を支援できますか？
もちろんです。HeyGenは、リアルなAIアバターと自然な音声のボイスオーバーを使用して、独自のビデオを作成できる強力なパーソナルブランディングビデオメーカーです。高品質でプロフェッショナルなビデオコンテンツで、あなたのユニークなブランドアイデンティティを簡単に提示できます。
HeyGenはどのようにしてビジネスのためのビデオ制作を簡素化しますか？
HeyGenは、テキストスクリプトをリアルなAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して魅力的なビデオに変換することで、ビジネスのためのビデオ制作を簡素化します。これにより、複雑な編集なしで多様な説明ビデオや影響力のあるビデオマーケティングコンテンツを効率的に作成できます。