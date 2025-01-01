パフォーマースポットライトビデオメーカー：高速AIハイライトリール

高度なAIアバターによって、魅力的なスポットライトビデオを迅速かつ簡単に生成します。

将来のアーティストのために設計されたダイナミックな30秒のパフォーマースポットライトビデオを作成し、テンポの速いカット、鮮やかな照明、インスピレーションを与えるバックグラウンドミュージックを特徴とし、HeyGenのプロフェッショナルなボイスオーバー生成によって彼らのユニークな才能と旅を明確に表現します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
アスリートやスポーツリクルーターのためのエネルギッシュな45秒のプレイヤーリールを想像してみてください。スリリングなアクションショットとスローモーションのリプレイをインパクトのある効果音で紹介し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用してピークパフォーマンスを強調します。
サンプルプロンプト2
テクノロジーに精通したプロフェッショナルやマーケターが、革新的なソリューションについての最先端の60秒AIビデオをどのように作成できるか、クリーングラフィックスと明確なコミュニケーションを活用し、HeyGenのAIアバターを通じて未来的で魅力的なプレゼンテーションを実現します。
サンプルプロンプト3
フリーランサーやクリエイティブプロフェッショナルのためのインパクトのある30秒のショーケースタレントビデオを提供し、魅力的なポートフォリオのスニペットとソフトなバックグラウンドミュージックを組み合わせ、HeyGenの自動字幕/キャプション機能で簡単に明確で包括的にします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

パフォーマースポットライトビデオメーカーの使い方

パフォーマンス映像を簡単に変換して、才能を披露し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームで観客を魅了するスポットライトビデオを作成します。

1
Step 1
パフォーマンスメディアをアップロード
まず、未編集のビデオクリップや画像をメディアライブラリにアップロードします。当プラットフォームはさまざまなフォーマットをサポートしており、才能を迅速にスポットライトに当てることができます。
2
Step 2
プロフェッショナルなテンプレートを選択
パフォーマーを披露するために最適化された多様な事前デザインテンプレートから選択します。これらのテンプレートは、ハイライトビデオのプロフェッショナルな基盤を提供します。
3
Step 3
AI機能で強化
プロフェッショナルなボイスオーバーや自動字幕などの高度なAI機能を統合して、成果をナレーションし、メッセージをすべての視聴者にとって明確で魅力的なものにします。
4
Step 4
スポットライトをエクスポートして共有
さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比を調整してビデオを最終化し、世界と共有する準備が整った高品質のパフォーマースポットライトビデオをエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

モチベーションビデオで観客をインスパイアし、引き上げる

観客を魅了し、引き上げるインスパイアリングでインパクトのあるビデオを開発し、強力なストーリーテリングでパフォーマースポットライトを強化します。視聴者を感情的かつ効果的に引き込むことができます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のパフォーマースポットライトビデオを強化できますか？

HeyGenは高度なAIビデオメーカーで、魅力的なパフォーマースポットライトビデオやハイライトリールを作成する力を与えます。プロフェッショナルにデザインされたテンプレートとAI駆動のビデオ作成ツールを活用して、ダイナミックなビジュアルと魅力的なストーリーテリングで才能を披露します。

HeyGenはAIを使って魅力的なプレイヤーリールを作成するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは最先端のAIを活用して、あなたのスクリプトライティングを魅力的なプレイヤーリールに変えます。プロフェッショナルなボイスオーバーとカスタムAIアバターを組み込んでアクションショットをナレーションし、才能を披露するためのビデオ作成プロセスを効率的かつインパクトのあるものにします。

HeyGenはビデオコンテンツをカスタマイズするためのどのようなクリエイティブツールを提供していますか？

HeyGenはビデオコンテンツのあらゆるディテールをカスタマイズするための強力なクリエイティブエンジンを提供します。豊富なメディアライブラリにアクセスし、ブランディングコントロールを実装し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化するためにアスペクト比のリサイズを利用して、メッセージを際立たせます。

HeyGenはビデオ作成プロセスを簡素化しますか？

はい、HeyGenは直感的なビデオ編集機能を通じてビデオ作成を大幅に簡素化します。自動的に字幕を生成し、さまざまなテンプレートから選択して高品質のビデオを迅速に制作し、全体的なコンテンツ制作を加速させます。