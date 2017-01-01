L&Dチーム向けに設計された1分間のビデオを想像してください。HeyGenを使用して、包括的な従業員オンボーディング資料を迅速に作成する方法を紹介します。ビジュアルスタイルはモダンでクリーン、プロフェッショナルであり、シーン間のスムーズなトランジションとHeyGenのボイスオーバー生成機能を使用した明確で親しみやすいナレーションが特徴です。AIアバターをカスタマイズして、会社の主要なポリシーを紹介する方法を示します。

ビデオを生成