ダイナミックなパフォーマンスのための究極のトレーニングビデオメーカー
AIアバターを使用して、魅力的な従業員トレーニングビデオを作成し、企業のトレーニングプログラムを手軽に向上させましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業のトレーニングプログラムを向上させたい企業を対象とした90秒の指導ビデオを開発します。このビデオは、アニメーションテキストオーバーレイとモチベーショナルなサウンドトラックを備えたダイナミックで魅力的なビジュアルスタイルを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、詳細なスクリプトを視覚的に豊かな指導ビデオに瞬時に変換する方法を説明します。アクセシビリティのために自動生成された字幕/キャプションも含まれています。
トレーニングビデオソフトウェアを活用するプロのトレーニングビデオ制作者や指導デザイナーを対象とした2分間のデモビデオを制作します。美的感覚は洗練されており、技術に焦点を当て、製品チュートリアルからコンプライアンスモジュールまで、さまざまなトレーニングコンテンツの例を迅速に紹介します。音声は権威ある専門的な声で、さまざまなテンプレートとシーンから始め、メディアライブラリ/ストックサポートからのアセットでコンテンツを充実させる効率性を強調します。
スタートアップや小規模企業向けに、チームの学習体験を向上させるための迅速なパフォーマンストレーニングビデオの更新が必要な45秒の簡潔なビデオを作成します。ビジュアルとオーディオスタイルはエネルギッシュで簡潔であり、鮮やかなグラフィックとアップビートなバックグラウンドミュージックを特徴とします。AIアバターが核心メッセージを伝え、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームにコンテンツを適応させ、すべての内部コミュニケーションチャネルで迅速に展開する方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてトレーニングビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenはAIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、スクリプトを魅力的なトレーニングビデオに迅速に変換する強力なトレーニングビデオメーカーです。この効率化されたプロセスにより、L&Dチームの制作時間と労力が大幅に削減されます。
HeyGenは従業員トレーニングビデオを向上させるためにどのような高度な機能を提供しますか？
HeyGenはリアルなAIアバターや高品質なボイスオーバー生成などの高度な機能を提供し、プロフェッショナルな従業員トレーニングビデオを作成します。ユーザーはブランドコントロールや多言語ビデオプレーヤーを活用して、グローバルな労働力向けに学習体験をカスタマイズすることもできます。
HeyGenは指導ビデオコンテンツのための画面録画をサポートしていますか？
HeyGenはAI生成ビデオコンテンツを専門としていますが、既存の画面録画映像とシームレスに統合して指導ビデオプロジェクトを強化します。これにより、実世界のデモとAIによるナレーションを組み合わせた包括的なトレーニングビデオソフトウェアソリューションが可能になります。
HeyGenは企業のトレーニングプログラムの制作においてどのようにコラボレーションを促進しますか？
HeyGenは企業のトレーニングプログラムの効率的なコラボレーションを促進するように設計されており、L&Dチームがオンラインでビデオプロジェクトに共同で取り組むことを可能にします。豊富なテンプレートライブラリと共有ワークスペースにより、プロフェッショナルな指導コンテンツの作成と洗練が簡単になります。