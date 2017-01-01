パフォーマンストレーニングビデオジェネレーター: 魅力的なAIビデオを作成
L&DチームがリアルなAIアバターを使って魅力的なトレーニング体験を即座に制作できるようにします。
営業チーム向けに、最新の製品機能と利点を紹介する60秒のダイナミックな説明ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは洗練されていてエネルギッシュにし、鮮明なグラフィックスと自信に満ちた説得力のあるナレーションを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、チーム全体で一貫したメッセージを確保しながら、迅速にコンテンツを生成してください。
L&Dチームと従業員向けに、新しいソフトウェアプロセスに関する迅速な更新を提供する30秒の簡潔な技術トレーニングビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはシンプルで指導的にし、画面録画と簡単なアニメーションに焦点を当て、中立的で情報提供的なナレーションを添えます。複雑な情報の理解を助けるために、HeyGenの字幕/キャプションを含めてください。
一般従業員向けに、ソフトスキル開発モジュールに焦点を当てた50秒のインスピレーションを与えるトレーニングビデオを生成してください。ビジュアルスタイルは明るく励みになるもので、アップビートな背景音楽とポジティブなイメージを使用します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、継続的な学習を促す魅力的な構造を迅速に設定してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIでどのようにビデオコンテンツ制作を強化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーター技術を活用して、ユーザーが魅力的なビデオコンテンツを効率的に制作できるようにします。リアルなAIアバターを作成し、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換することができ、従来のビデオ編集を必要としません。
HeyGenでどのような種類のトレーニングビデオを作成できますか？
HeyGenは多用途なパフォーマンストレーニングビデオジェネレーターであり、L&Dチームが高品質なトレーニングビデオを作成するのに最適です。従業員のオンボーディング、技術トレーニング、営業支援の説明ビデオなど、さまざまなニーズに対応し、全体的なトレーニング体験を向上させます。
HeyGenでAIアバターやビデオ要素をクリエイティブプロジェクトに合わせてカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenのAIアバタージェネレーターは広範なカスタマイズオプションを提供します。表情、ジェスチャー、衣装、背景を簡単にカスタマイズして、クリエイティブなビジョンに合わせることができ、ブランドに合った非常に魅力的なビデオを確保します。
HeyGenは多言語のナレーションと効率的なビデオ制作をサポートしていますか？
はい、HeyGenは多言語オプションと音声クローン機能を含む強力なAIナレーションを提供します。これにより、ビデオ制作プロセスが効率化され、正確なナレーションと字幕を備えたプロフェッショナルなビデオを迅速に生成でき、従来のビデオ編集時間を短縮します。