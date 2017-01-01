HRマネージャーやチームリーダーを対象に、1分間のプロフェッショナルで直接的な企業ビデオを作成し、パーソナライズされたパフォーマンスフィードバックを効果的に提供する方法を示します。HeyGenのAIアバターを活用して、主要なレビューのポイントを提示し、一貫性のある魅力的なトーンを保ちながら、明確で情報豊富なビジュアルスタイルを維持し、落ち着いたプロフェッショナルなナレーションを添えます。

ビデオを生成