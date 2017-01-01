究極のパフォーマンスレビュー動画ジェネレーター
動的なパフォーマンスレビュー動画をテキストから生成し、従業員の成長を促進し、フィードバックプロセスを効率化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員向けに、会社のセキュリティプロトコルを説明する90秒の紹介ビデオをHRチーム向けに制作してください。ビジュアルスタイルは魅力的でプロフェッショナルであり、フレンドリーなAIアバターが情報を直接提示し、プロフェッショナルなテンプレートとシーンでサポートされます。HeyGenのAIアバターとナレーション生成を活用して、重要なコンプライアンス研修のために一貫した安心感を提供してください。
プロジェクトマネージャーとチームリーダー向けに、新しい内部ツールがフィードバックプロセスをどのように効率化するかを示す45秒のビデオを開発してください。このビデオは、関連するストック映像と説明的なグラフィックを取り入れ、主要な利点を強調する動的で簡潔なビジュアルスタイルを採用してください。すべての情報が明確に伝えられるように字幕/キャプションを確保し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのプロフェッショナルなビジュアルでサポートしてください。
クロスファンクショナルチーム向けに、新しいコラボレーティブAIツールのセットアップと基本的な使用法を詳述する2分間の説明ビデオをデザインしてください。ビデオのスタイルは教育的でありながら魅力的で、クリーンなアニメーショングラフィックと明確で熱意あるナレーションを使用して複雑なステップを簡素化します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、指導内容を効率的に構築し、多様なテンプレートとシーンで視覚的な魅力を補完してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてパフォーマンスレビュー動画の作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターとして機能し、HRチームがテキストを魅力的なパフォーマンスレビュー動画に簡単に変換できるようにします。私たちのプラットフォームはAIアバターとテキストビデオ機能を活用し、ビデオ作成プロセス全体を効率化します。
HeyGenはAI生成動画のカスタマイズにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、ブランディングコントロール、包括的なメディアライブラリ、自動キャプションを含む強力なカスタマイズオプションを提供します。これらのAIツールは、すべてのパフォーマンスレビュー動画がブランドとコミュニケーション基準に完全に一致することを保証します。
HeyGenを使って既存のテンプレートでパフォーマンスレビュー動画を作成できますか？
はい、HeyGenはパフォーマンスレビュー動画作成を開始するためのさまざまなプロフェッショナルなビデオテンプレートを提供しています。これらのテンプレートをコンテンツやナレーションで簡単にカスタマイズし、LMSプラットフォームと統合して、真に効率的なフィードバックプロセスを実現できます。
HeyGenがAIを使用したパフォーマンスレビューでHRチームにどのような利点をもたらしますか？
HeyGenは、強力なAIビデオジェネレーターを使用してHRチームがフィードバックプロセスを効率化し、従業員の成長を促進することを可能にします。プラットフォームの機能には、AIアバターとテキストビデオが含まれ、効率的なビデオ作成とコラボレーションを促進します。