IT管理者向けに、新しいソフトウェアアップデートをAIビデオジェネレーターを使って展開する方法を示す1分間の指導ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、画面録画とアニメーションオーバーレイを特徴とし、明確で権威あるナレーションを添えてください。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、詳細な説明を迅速に生成し、技術的な環境でのアクセシビリティと明確さのために自動キャプションを含めてください。

