パフォーマンスレビュー研修ビデオジェネレーターでHRを強化
L&Dチームのためにパフォーマンスフィードバックと従業員育成を向上させます。リアルなAIアバターを使用して魅力的な研修ビデオを作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
L&Dチーム向けに2分間の研修ビデオを作成し、コンプライアンス研修のベストプラクティスを紹介します。リアルなテンプレートとアニメーションテンプレートを組み合わせた魅力的なAIアバターを特徴とし、自信に満ちた明瞭なAIナレーションで提供します。
HRプロフェッショナルがパフォーマンスフィードバック方法を洗練するための45秒の指導ビデオを想像してください。HeyGenのメディアライブラリからのストックメディアを取り入れたモダンで洗練されたビジュアルスタイルで提示し、統合された字幕/キャプションを通じてアクセシビリティを確保し、親しみやすくプロフェッショナルなAIナレーションを特徴とします。
パフォーマンスレビューに備える従業員向けに60秒のビデオを開発し、視覚的に落ち着いた印象を与え、明確なテキストオーバーレイとHeyGenのテンプレートから構築されたシンプルなシーンを使用し、シームレスなナレーション生成を活用して安心感と共感を伝えるメッセージを届けます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして研修ビデオ用のAIアバターとリアルなナレーションを生成しますか？
HeyGenは高度なAI技術を活用して、多様なAIアバターを作成し、人間のような表情で研修ビデオを提供します。洗練されたAIナレーションはテキストから直接生成され、自然な音声と多言語対応で魅力的なコンテンツを提供します。
HeyGenはAI生成の研修ビデオにキャプションや字幕を追加できますか？
はい、HeyGenはすべてのAIビデオジェネレーターコンテンツに対してキャプションと字幕を自動生成する強力な機能を提供し、視聴者のアクセシビリティと理解を向上させます。この機能により、研修ビデオをより包括的で効果的にします。
AIビデオをブランディングでカスタマイズし、LMSプラットフォーム用にエクスポートするための技術的オプションはありますか？
HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴやカラースキームを含むブランディングでビデオをシームレスにカスタマイズし、一貫性を確保します。また、さまざまなアスペクト比とフォーマットでLMS（学習管理システム）用にビデオを簡単にエクスポートでき、統合が容易です。
HeyGenは研修ビデオ作成を効率化するためのメディアライブラリとテンプレートを提供していますか？
もちろんです。HeyGenはストックアセットと事前にデザインされたテンプレートを備えた広範なメディアライブラリを特徴としており、高品質な研修ビデオの作成を大幅にスピードアップします。これらのリソースは、ユーザーが魅力的なコンテンツを効率的に制作し、全体的な制作プロセスを向上させます。