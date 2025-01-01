パフォーマンスレビュー説明動画ジェネレーター：簡単かつ迅速

直感的なスクリプトからのテキストビデオ機能で、HRチームが構造化されたフィードバック動画を迅速に制作できるようにします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マネージャーが公正で構造化されたパフォーマンスレビューを実施するのを支援するために、HeyGenのリアルな「AIアバター」を利用した90秒の指導動画を作成します。ビジュアルとオーディオスタイルはモダンでコーポレートなもので、AIアバターがパフォーマンスレビュー説明動画ジェネレーターのベストプラクティスを自信を持って説明し、ターゲットオーディエンスに明確さとエンゲージメントを保証します。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーやチームリーダーが効率的なレビューのプロセスを迅速に理解できるように、簡潔な45秒の動画を制作します。この説明動画メーカーの出力は、HeyGenの事前設計された「テンプレートとシーン」を活用して作成を簡素化し、画面上のテキストハイライトとサポート的で励ましのあるAIナレーションを特徴とする、魅力的でダイナミックなものにします。
サンプルプロンプト3
パフォーマンスレビューソフトウェアを説明する技術トレーナーやL&Dプロフェッショナルのために、構造化されたフィードバックの実用的な応用に焦点を当てた詳細な2分間のAI説明動画を生成します。この動画は、情報を提供し、画面録画されたセクションとAIプレゼンターを組み合わせ、視聴者のアクセシビリティと理解を向上させるために正確な「字幕/キャプション」を含める必要があります。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

パフォーマンスレビュー説明動画ジェネレーターの仕組み

パフォーマンスレビューを簡素化し、チーム内での効果的なコミュニケーションと理解を確保するために、明確で魅力的な説明動画を簡単に作成します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、パフォーマンスレビューのスクリプトをエディターに貼り付けます。プラットフォームはスクリプトからのテキストビデオを活用して、テキストを瞬時にビジュアルストーリーに変換し、説明動画の基盤を築きます。
2
Step 2
ビジュアルを選択する
多様なAIアバターライブラリから選択して、メッセージを強化します。これらのリアルなプレゼンターは、パフォーマンスレビュー説明動画にプロフェッショナルで魅力的なタッチを加えます。
3
Step 3
ブランディングを適用する
ブランディングコントロールを利用して、動画が会社のアイデンティティに合致するようにします。色、フォントをカスタマイズし、ロゴを追加して、説明動画の一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。
4
Step 4
エクスポートと共有
動画を完成させ、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに最適化します。チームやステークホルダーとインパクトのあるパフォーマンスレビュー説明動画を簡単に共有し、明確さと成長を促進します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

モチベーショナルなフィードバックと目標を提供

AIを利用して、パフォーマンスフィードバックをポジティブに伝え、従業員が成長目標を達成するようにインスパイアするモチベーショナルな動画を作成します。

よくある質問

HeyGenはAI説明動画の作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、AIアバターやスクリプトからのテキストビデオ機能を含む高度なAI動画生成技術を活用して、プロフェッショナルなAI説明動画コンテンツの制作を効率化します。ユーザーはテキストを簡単に魅力的なビジュアルに変換でき、動画制作が効率的でアクセスしやすくなります。

HeyGenで作成した動画をブランドに合わせてカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供しており、ロゴやブランドカラーなどのブランド資産をアップロードできます。これにより、従業員の成長から顧客のオンボーディングまで、AI説明動画コンテンツが一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。

HeyGenは動画の品質を向上させるためにどのような技術ツールを提供していますか？

HeyGenは、AIナレーション生成や自動字幕/キャプションなどの強力なAI駆動ツールを統合して、AI説明動画の品質を向上させます。さらに、包括的なメディアライブラリとロイヤリティフリーの動画が豊かなビジュアルエンハンスメントを提供し、動画編集ツールを強力で直感的なものにします。

HeyGenのAI動画エディターを使用してどのくらい早く動画を生成できますか？

HeyGenのAI動画エディターは動画制作を大幅に加速し、しばしば数分で高品質な説明動画コンテンツを制作できます。直感的なドラッグ＆ドロップエディターと動画テンプレートにより、パフォーマンスレビュー説明動画ジェネレーターのニーズを含むさまざまな用途に対して迅速な動画制作が可能です。