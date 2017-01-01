パフォーマンスレビュー説明生成ツール：従業員の成長を促進
強力なスクリプトからのテキスト-ビデオ技術を活用し、従業員の成長のための魅力的で構造化されたフィードバック動画を作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
従業員や個人貢献者向けに、パフォーマンスレビューの理解が従業員の成長にどのように寄与するかを示す、90秒の魅力的な説明動画を開発してください。動画はモチベーショナルで親しみやすいビジュアルスタイルを採用し、ポジティブで励みになるトーンで「主要な成果」を強調する親しみやすいAIアバターをフィーチャーし、明るいナレーションと高揚感のある背景音楽で強化します。
人事部門の責任者やトレーニングコーディネーター向けに、パフォーマンスレビュー説明生成ツールの豊富なカスタマイズオプションを紹介する、2分間の包括的な動画を制作してください。ビジュアルスタイルは現代的で情報的であり、柔軟性を示すためにさまざまなテンプレートとシーンを使用し、プロフェッショナルなナレーションとソフトな背景音楽で集中力を維持します。
グローバルな人事チームや多国籍企業を対象に、異なる文化における建設的なフィードバックの重要性と多言語レビュー生成の力を強調する、45秒のダイナミックなプロモーション動画をデザインしてください。ビジュアルスタイルはダイナミックでグローバルであり、異なる言語を話す多様なAIアバターをフィーチャーし、普遍的な理解を確保するために明確な字幕/キャプションを付け、エネルギッシュなサウンドトラックを使用します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは人事チーム向けのAIパフォーマンスレビュー生成ツールとしてどのように機能しますか？
HeyGenは、パフォーマンスレビューのスクリプトをAIアバターと高度なスクリプトからのテキスト-ビデオ技術を使用して魅力的な動画説明に変換します。これにより、人事チームは構造化されたフィードバックを効果的に提供し、主要な成果と改善点を強調することができます。
HeyGenはカスタマイズされたパフォーマンスレビュー動画説明を作成するためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、強力なスクリプトからのテキスト-ビデオ機能とリアルなナレーション生成を提供し、パフォーマンスレビュー説明の正確なコントロールを可能にします。また、AIアバターとカスタマイズオプションを活用して、ブランドに合わせたプロフェッショナルで魅力的なコンテンツを作成できます。
HeyGenは動画ベースの構造化フィードバックを通じて従業員の成長を促進するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、従業員の成長のための建設的なフィードバックを提供する魅力的な動画説明を作成するのに役立ちます。テンプレートとAIアバターを活用することで、組織はより明確で影響力のある構造化フィードバックを提供できます。
HeyGenは複数のパフォーマンスレビュー説明を生成するプロセスをどのように効率化しますか？
HeyGenは、効率的なAIパフォーマンスレビュー生成ツールとカスタマイズ可能なテンプレートを通じて、パフォーマンスレビュー説明の作成を効率化します。これにより、多言語レビュー生成のオプションを含む迅速なコンテンツ制作が可能となり、人事チームの時間を大幅に節約します。