人事マネージャーやチームリーダーを対象に、AIパフォーマンスレビュー生成ツールがどのように構造化されたフィードバックの提供を効率化するかを示す、1分間の簡潔な説明動画を作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、アニメーションチャートや画面上のテキストを使用し、主要な機能と利点を説明する明確で権威あるナレーションを生成します。

