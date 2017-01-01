パフォーマンスモジュールビデオメーカー：トレーニング効率を向上
AIアバターを使用して、従業員トレーニングビデオの迅速なコンテンツ作成を合理化し、パーソナライズされたビデオで学習者の関与を高めます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員向けに会社の安全プロトコルを示す45秒のインタラクティブなトレーニングモジュールビデオをデザインします。ビジュアルとオーディオスタイルは魅力的で説明的であり、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックと明確なナレーションを特徴とし、学習者の関与を維持します。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、ポリシードキュメントをこのダイナミックなビジュアルガイドに迅速に変換します。
小規模ビジネスオーナー向けに30秒のマーケティングショーケースビデオを制作し、魅力的な広告を作成するためのAIビデオジェネレーターの効率性を強調します。ビジュアルスタイルはダイナミックでモダンであり、アップビートな音楽を伴い、多様なシーントランジションとクリエイティブなオーバーレイを紹介します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンのライブラリを活用して、プロフェッショナルなプロモーションを迅速に組み立てます。
コンテンツクリエイター向けに60秒の指導ビデオを作成し、詳細なブログ投稿をテキストからビデオAIを使用して簡潔なビデオに変換するプロセスを詳述します。ビジュアルスタイルは情報的で洗練されており、テキスト要素のシームレスな変換をダイナミックなビジュアルに焦点を当て、高品質のボイスオーバー生成を伴います。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてパフォーマンスレビューと従業員トレーニングビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenは、AIアバターとテキストからビデオAIを使用して、高品質のパフォーマンスレビューと従業員トレーニングビデオを迅速に生成することを可能にします。これにより、複雑なビデオ制作を必要とせずに、学習者の関与を高めるための迅速なコンテンツ作成が可能になります。
HeyGenはテキストをAI駆動のビデオに変換するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、スクリプトをダイナミックなビデオに変換する強力なAIビデオジェネレーターです。多様なAIアバターから選択し、メッセージを強化するために自動的にボイスオーバーと字幕を生成することができます。
HeyGenの機能を使用して、ユーザーはどのようにビデオコンテンツをパーソナライズできますか？
HeyGenは、学習者の関与を高めるパーソナライズされたビデオを作成するための強力な機能を提供します。カスタムテンプレートを利用し、ロゴや色でブランドコントロールを調整し、独自のメディアを統合して、特定のニーズに合わせて各ビデオをカスタマイズできます。
HeyGenはパフォーマンスモジュールの効率的なビデオ自動化をサポートしていますか？
はい、HeyGenは高度なビデオ自動化機能を備えたパフォーマンスモジュールビデオメーカーとして優れています。インタラクティブなトレーニングモジュールを含むさまざまな目的のための迅速なコンテンツ作成を促進し、制作時間と労力を大幅に削減します。