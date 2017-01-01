高インパクトパフォーマンスのためのマーケティングビデオメーカー

スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換するテキスト-to-ビデオ機能で、魅力的なビデオ広告を作成し、パフォーマンスを簡単に向上させましょう。

小規模ビジネスオーナー向けに、プロフェッショナルなコンテンツ制作の簡単さを強調した45秒のビデオマーケティングキャンペーンを作成してください。明るくエネルギッシュなビジュアルスタイルと、元気づけるナレーションを組み合わせ、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能がどのようにアイデアを魅力的な物語に変えるかを示します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
インフルエンサーやコンテンツクリエイター向けに、迅速なコンテンツ生成を示す30秒のダイナミックなソーシャルメディアビデオを開発してください。現代的な背景音楽と明確で簡潔なナレーションを用い、HeyGenのAIアバターを活用して、多様な個性をカメラに出ることなく生き生きと表現します。
サンプルプロンプト2
迅速で高品質なプロモーションコンテンツを目指すマーケティングマネージャーやチーム向けに、60秒のプロモビデオを構築してください。この作品は、洗練された企業的でありながら魅力的なビジュアルスタイルを持ち、自信に満ちた権威あるナレーションとプロフェッショナルなグラフィックスを備え、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、製品発売のための制作時間を大幅に短縮します。
サンプルプロンプト3
eコマースビジネスを対象にした直接的でインパクトのある15秒のビデオ広告をデザインし、オンライン販売を促進する魅力的なクリエイティブの作成方法を示します。視覚的に印象的なスタイルと説得力のあるナレーション、クリアなサウンドデザインを使用し、HeyGenで自動生成される字幕/キャプションにより、最大のリーチとアクセシビリティを確保します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

パフォーマンスマーケティングビデオメーカーの使い方

AIと直感的なツールを活用して、効果的なマーケティングビデオを簡単に作成し、エンゲージメントを促進し、キャンペーン目標を達成しましょう。

1
Step 1
ビデオを作成する
プロフェッショナルにデザインされたテンプレートから選ぶか、ゼロから始めて、スクリプトを魅力的なビデオに簡単に変換します。
2
Step 2
魅力的な要素を追加する
直感的なドラッグ＆ドロップエディターを利用して、AIアバターやブランド要素を追加し、パーソナライズされたビデオを作成します。
3
Step 3
AIの強化機能を適用する
高度なAI編集ツールを活用して、リアルなナレーションや正確な字幕/キャプションを生成し、メッセージを明確かつアクセスしやすくします。
4
Step 4
エクスポートと最適化
最終ビデオをさまざまなアスペクト比でエクスポートし、すべてのビデオマーケティングチャネルに対応し、最大のリーチを実現するためにビデオ制作を効率化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例ビデオ

.

AIを活用して強力な顧客成功ビデオを開発し、信頼を築き、製品の価値を効果的に示します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてビジネスのビデオマーケティングを簡素化しますか？

HeyGenは直感的なマーケティングビデオメーカーとして、スクリプトをリアルなAIアバターと多様なテンプレートを使用して魅力的なビデオに変換します。これにより、ビデオ制作が効率化され、すべてのビデオマーケティングニーズに対して高品質なコンテンツを簡単に作成できます。

HeyGenはソーシャルメディアビデオを迅速に作成できますか？

はい、HeyGenはソーシャルメディアに最適な効率的なプロモビデオメーカーです。直感的なプラットフォームにより、テキストから魅力的なソーシャルメディアビデオを迅速に生成でき、ドラッグ＆ドロップエディターと多用途なテンプレートを活用し、さまざまなプラットフォームに合わせたアスペクト比の調整も簡単です。

HeyGenで作成したビデオにはどのようなブランディングオプションがありますか？

HeyGenは包括的なビデオマーケティングプラットフォームとして、ビデオがブランドアイデンティティに合致するように広範なブランディングコントロールを提供します。ロゴの追加、ブランドカラーの選択、独自のメディアの統合が簡単にでき、プロフェッショナルな製品ビデオやその他のブランドコンテンツに最適です。

HeyGenは高度なビデオ作成のためにAI編集ツールを利用していますか？

もちろんです。HeyGenはAI編集ツールの最前線に立ち、先進的な人工知能を活用してビデオ作成を革新しています。テキストからリアルなAIアバターと高品質なナレーションを生成し、さまざまな目的のために洗練されたアニメーションビデオを簡単に制作できます。