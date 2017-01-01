勝てる広告のためのパフォーマンスマーケティングビデオジェネレーター
生産コストを削減し、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して、高いコンバージョン率を誇るマーケティングビデオを簡単に作成できます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
コンテンツクリエイターやソーシャルメディアマーケターを対象にした45秒の活気あるソーシャルメディアビデオを作成してください。オンラインで目立つ方法を強調します。このビデオはダイナミックなビジュアル、クイックカット、親しみやすく魅力的な音声トーンを特徴とし、HeyGenの多様なAIアバターが観客を魅了し、エンゲージメントを高める能力を強調します。
マーケティングチームやブランドマネージャー向けの洗練された60秒のインストラクションビデオを制作し、すべてのビデオキャンペーンで一貫したブランディングを維持する方法を説明します。このビデオは洗練されたブランドビジュアルと権威ある音声スタイルを示し、HeyGenの専門的にデザインされたテンプレートとシーンがプロフェッショナルなビデオ制作を簡素化する方法を紹介します。
フリーランサーやデジタルエージェンシー向けの直接的な30秒のプロモーションビデオを開発し、コンテンツ制作のワークフローを効率的に合理化する方法を説明します。ミニマリストで洗練されたビジュアルと情報豊かな音声配信を用いて、このビデオはHeyGenの強力なボイスオーバー生成を示し、迅速なコンテンツ制作を可能にし、全体的な制作コストを暗黙的に削減します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして高いコンバージョン率を誇るマーケティングビデオを制作するのに役立ちますか？
HeyGenは、AIアバターとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを活用して、魅力的で一貫性のあるマーケティングビデオを簡単に制作できるようにします。これにより、コンテンツが効果的にオーディエンスに響き、エンゲージメントとコンバージョンを向上させます。
HeyGenが提供するビデオ生成のための革新的なAI機能は何ですか？
HeyGenは、テキストをプロフェッショナルなビデオに変換する高度なAIビデオジェネレーター技術を活用しています。リアルなAIアバターを特徴とし、AI音声生成とテキストからビデオへの機能を含むプラットフォームで、コンテンツ制作プロセスを簡素化します。
HeyGenは効率的なビデオコンテンツ制作ツールを提供していますか？
はい、HeyGenは使いやすいドラッグ＆ドロップエディターと豊富なビデオテンプレートを提供しており、コンテンツ制作を非常に効率的にします。これらの強力なビデオ編集ツールは、生産コストを削減し、ワークフローをスピードアップします。
HeyGenは魅力的なソーシャルメディアビデオの制作をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、AIを活用して勝てる広告と魅力的なソーシャルメディアビデオを迅速に制作するために設計されています。自動キャプションやさまざまなアスペクト比などの機能を利用して、すべてのプラットフォームでコンテンツを最適化し、キャンペーン全体で一貫したブランディングを確保します。