パフォーマンスマーケティング広告動画：コンバージョンを向上させる
HeyGenのAIアバターを使用して動的なコンテンツを簡単に作成し、コンバージョン率とオーディエンスエンゲージメントを向上させる魅力的なパフォーマンス広告を作成しましょう。
デジタルマーケティングマネージャーをターゲットにした60秒のデータ駆動型動画を開発し、ビデオマーケティングキャンペーンの戦略的分析を通じてコンバージョン率を向上させる方法を示します。ビジュアルの美学はクリーンでプロフェッショナルであり、インフォグラフィックスタイルのアニメーションと権威あるナレーションを特徴とし、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの関連するストック映像でサポートされ、自動生成された字幕/キャプションで最大のアクセシビリティを確保します。
TikTokでGen Zをターゲットにしたマーケティングスペシャリスト向けの30秒のパフォーマンスマーケティング広告動画を制作し、短編キャンペーンにおけるパーソナライゼーションの力を紹介します。動画はトレンディで、速いカットのビジュアルスタイルで、人気のある著作権フリーのバックグラウンドミュージックを使用し、多様なAIアバターが直接視聴者に語りかけます。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能は、さまざまなプラットフォームでの最適なモバイル最適化に不可欠です。
SaaS企業やテックスタートアップを対象とした50秒の説明動画を設計し、複雑なデジタルビデオコンテンツを簡素化して、獲得コストを効果的に下げる強力な行動喚起を行います。ビジュアルスタイルは魅力的でフレンドリーであり、アニメーション要素とアップビートなサウンドトラックを使用し、HeyGenの事前構築されたテンプレートとシーンを利用して迅速に開発します。暖かく人間らしいナレーション生成が視聴者を解決策へと導きます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてパフォーマンスマーケティング広告動画の作成を効率化しますか？
HeyGenはスクリプトをリアルなAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して洗練されたデジタルビデオコンテンツに変換することで、パフォーマンスマーケティング広告動画の制作を加速します。これにより、さまざまな広告キャンペーンのビデオマーケティングの取り組みが大幅に効率化されます。
HeyGenはTikTokのようなソーシャルメディアプラットフォームでのオーディエンスエンゲージメントを高めるためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenはモバイル最適化のためのアスペクト比のリサイズなどのツールを提供し、デジタルビデオコンテンツがどこでも美しく見えるようにします。自動音声オーバーと字幕は、TikTokなどのプラットフォームでのアクセシビリティとインパクトをさらに高めます。
HeyGenは広告キャンペーンのパーソナライゼーションとブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？
はい、HeyGenはロゴや色のための専用のブランディングコントロールを提供し、広告キャンペーン全体で強力なブランドの一貫性とパーソナライゼーションを可能にします。ターゲットオーディエンスに独自に響く魅力的なデジタルビデオコンテンツとストーリーテリングを作成できます。
HeyGenはパフォーマンスマーケティングのためのデジタルビデオコンテンツの最適化にどのように役立ちますか？
HeyGenは、さまざまな広告クリエイティブコンセプトの迅速な反復とテストを可能にすることで、パフォーマンスマーケティングのためのデジタルビデオコンテンツの最適化をサポートします。その多様な機能は、デジタルビデオコンテンツを洗練し、全体的なキャンペーンパフォーマンスを向上させるのに役立ちます。