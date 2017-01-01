従業員と管理者向けに、新しい効率的なパフォーマンスレビューのプロセスを紹介する45秒のビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで親しみやすく、クリーンなアニメーションと、主要な変更点を説明するフレンドリーなAIアバターを特徴とします。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を利用して、ナレーションを効率的に生成し、明確で新しいパフォーマンス管理システムへの賛同を得るために、魅力的で楽観的なバックグラウンドスコアと組み合わせてください。

