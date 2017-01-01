パフォーマンス管理ビデオメーカー 簡単に魅力的なコンテンツを作成

AIアバターを使用して、従業員トレーニングを強化し、簡単に情報を伝える動的なパフォーマンスレビュー動画を作成します。

従業員と管理者向けに、新しい効率的なパフォーマンスレビューのプロセスを紹介する45秒のビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで親しみやすく、クリーンなアニメーションと、主要な変更点を説明するフレンドリーなAIアバターを特徴とします。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を利用して、ナレーションを効率的に生成し、明確で新しいパフォーマンス管理システムへの賛同を得るために、魅力的で楽観的なバックグラウンドスコアと組み合わせてください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

HRプロフェッショナルとチームリーダー向けに、従業員のパフォーマンス評価ビデオにおける継続的なフィードバックの重要な役割を強調する60秒の指導ビデオを開発してください。このビデオは、モダンで情報豊かなビジュアル美学を採用し、動的なテキストアニメーションと「メディアライブラリ/ストックサポート」からのサポート映像を組み込んでください。「ボイスオーバー生成」によって生成されたプロフェッショナルでありながら励みになる声が、視聴者をベストプラクティスに導き、継続的な成長の文化を育みます。
新しい管理者を対象に、効果的なパフォーマンス評価ビデオの実施に関するクイックガイドを提供する30秒の簡潔なビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは指導的でありながら親しみやすく、簡単なグラフィックと箇条書きを使用して理解しやすくします。HeyGenの「テンプレートとシーン」を使用してプロフェッショナルなレイアウトを迅速に組み立て、「字幕/キャプション」を明確に含めてアクセシビリティを向上させ、パフォーマンスレビューのプロセスをより親しみやすくします。
ビジネスオーナーとHRディレクターを対象に、先進的なパフォーマンス管理ビデオメーカーが従業員評価をどのように革新できるかを示す50秒の魅力的なビデオをデザインしてください。ビデオは洗練されたハイテクなビジュアルスタイルで、シャープなトランジションと自信に満ちた権威ある声を持ちます。AIアバターがデータビジュアライゼーションと対話する様子を示し、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」を活用して効率と成長について説得力のあるメッセージを伝え、現代のパフォーマンステクノロジーの価値を強調します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

パフォーマンス管理ビデオメーカーの使い方

AIを活用して、チームの明確さとエンゲージメントを向上させる効果的なパフォーマンス管理と評価ビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
テンプレートを選択
HeyGenの「テンプレートとシーン」ライブラリからカスタマイズ可能なビデオテンプレートを選択して始めます。これにより、パフォーマンス評価ビデオテンプレートのプロフェッショナルな基盤が提供されます。
2
Step 2
コンテンツを追加
エディターにスクリプトを貼り付けると、「スクリプトからのテキストビデオ」機能が自動的にビデオコンテンツを生成します。ストックライブラリから関連するメディアを使用して、パフォーマンス評価ビデオを強化します。
3
Step 3
プレゼンテーションをカスタマイズ
メッセージを伝えるために「AIアバター」を選択するか、自分の声を録音してビデオを生き生きとさせます。動的なテキストアニメーションやブランドの特定の色でさらに個性を加えます。
4
Step 4
生成して共有
アクセシビリティを向上させるために、自動生成された「字幕/キャプション」を追加してビデオを完成させます。さまざまな形式で洗練された従業員のパフォーマンス評価ビデオをエクスポートし、チームと共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

パフォーマンスフィードバックを明確化

複雑なパフォーマンスレビューの概念とフィードバックを、理解しやすいビデオ形式に簡素化し、従業員の理解と行動を促進します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてパフォーマンス評価ビデオの作成を効率化できますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレートとAIアバターを使用して、プロフェッショナルなパフォーマンス評価ビデオを迅速に生成することを可能にします。スクリプトを魅力的なビジュアルコンテンツに変換するこのクリエイティブなアプローチは、従業員のパフォーマンスレビューのコミュニケーションを簡素化します。

HeyGenでのパフォーマンス管理ビデオのカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？

HeyGenは、パフォーマンス管理ビデオメーカーのニーズに合わせた広範なカスタマイズを提供します。動的なテキストアニメーション、ロゴや色のブランディングコントロール、充実したメディアライブラリへのアクセスが含まれます。組織のアイデンティティを反映するようにすべての要素を調整できます。

HeyGenはテキストスクリプトを魅力的なパフォーマンスレビュー動画に変換できますか？

はい、HeyGenはスクリプトからのテキストビデオ機能を通じて、書かれたコンテンツを洗練されたパフォーマンスレビュー動画に変換することに優れています。AIアバターと高品質のボイスオーバー生成により、メッセージが明確かつプロフェッショナルに伝えられます。

HeyGenが従業員のパフォーマンス評価ビデオを作成するのに理想的な理由は何ですか？

HeyGenは、ユーザーフレンドリーなテンプレート、ボイスオーバー生成、自動字幕/キャプションを備えた従業員のパフォーマンス評価ビデオの制作を簡素化します。これらの機能により、すべてのチームメンバーに対してプロフェッショナルでアクセスしやすいコンテンツが保証されます。