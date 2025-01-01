インパクトのある学習のためのパフォーマンス管理トレーニングビデオジェネレーター
魅力的なAIアバターでHRトレーニングを変革し、従業員の発展を効果的に促進します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
HRマネージャーとチームリーダー向けに2分のビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは現代的で魅力的であり、多様な「AIアバター」が仮想オフィス環境で交流する様子を示し、親しみやすく励みになるナレーションとアップビートなインストゥルメンタルのバックグラウンドを組み合わせます。このビデオは、HeyGenが「パフォーマンス管理トレーニングビデオジェネレーター」としてどのように機能するかを探り、リアルな「AIアバター」を使用して効果的なトレーニングコンテンツを提供する力を特に強調します。
グローバル組織と多言語教育者向けに75秒のビデオを作成してください。ダイナミックでグローバルなテーマのビジュアルスタイルが文化的多様性をグラフィックで表現し、中立的でプロフェッショナルなナレーションが微妙なワールドミュージック要素を取り入れます。コンテンツは、HeyGenの強力な「多言語サポート」に焦点を当て、さまざまな「トレーニングビデオ」を制作し、「ボイスオーバー生成」機能がローカリゼーションの取り組みをどのように簡素化するかを強調します。
ビデオ制作チームとL&Dコンテンツクリエイターを対象とした1分のプロモーションビデオを作成してください。コラボレーティブUIを示すスプリットスクリーンビューと、エネルギッシュで明確なナレーションを現代的なエレクトロニックミュージックと組み合わせたスリークなビジュアルスタイルを実装します。ビデオの核心メッセージは、HeyGenの「AIビデオジェネレーター」プラットフォーム内での「リアルタイムマルチユーザーコラボレーション」の利点に焦点を当て、チームレビューのために「字幕/キャプション」を簡単に追加および同期できる方法を紹介します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを使ってトレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターやテキストからビデオへの機能を含む高度なAIビデオジェネレーター技術を活用し、スクリプトを魅力的なトレーニングビデオに効率的に変換します。事前にデザインされたテンプレートにより、企業トレーニング資料の作成を迅速化し、時間効率を確保します。
HeyGenは企業トレーニングのワークフローを強化するためにどのような技術的統合を提供しますか？
HeyGenは、企業トレーニングを効率化するためのさまざまな統合をサポートしています。これには、シームレスなコンテンツ配信のためのLMS統合、チームプロジェクトのためのリアルタイムマルチユーザーコラボレーション機能、資産を効果的に管理するための集中化されたビデオストレージオプションが含まれます。
HeyGenは特定のブランドガイドラインやビジュアルアイデンティティに合わせてトレーニングビデオをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、トレーニングビデオ内でロゴや色などのブランド要素をカスタマイズできます。スマートな編集とカスタマイズツールにより、コンテンツが一貫したプロフェッショナルなビジュアルアイデンティティを維持します。
英語以外に、HeyGenはグローバルトレーニングのためにどのような言語機能を提供しますか？
HeyGenは、1クリック翻訳や強力なキャプションおよびトランスクリプションサービスを含む広範な多言語サポートを提供します。これにより、トレーニングビデオが多様なグローバルオーディエンスにアクセス可能で効果的に届き、さまざまなアクセシビリティ要件を満たします。