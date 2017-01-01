パフォーマンス改善ビデオジェネレーター: 魅力的なビデオを迅速に作成
AIビデオメーカーでビデオ作成を効率化し、スクリプトから魅力的なコンテンツを簡単に生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
コンテンツクリエイターやソーシャルメディアマネージャーを対象に、魅力的なマーケティングビデオを簡単に作成する方法を示す30秒のプロモーションビデオを作成してください。トレンディな背景音楽と多様なAIアバターを使用し、HeyGenの強力なAIアバターがメッセージを生き生きと伝える様子を紹介します。
eコマースビジネスやプロダクトマネージャー向けに、HeyGenが包括的な説明ビデオを作成する直感的なプロダクトビデオジェネレーターとしてどのように機能するかを説明する60秒の説明ビデオを開発してください。プロフェッショナルでクリアなビジュアルスタイルを維持し、HeyGenのテンプレートとシーンの多様性を強調し、迅速なセットアップとカスタマイズを可能にします。
企業のコミュニケーションチームや教育者を対象に、アクセシビリティとグローバルリーチの重要性を強調する25秒の企業コミュニケーションビデオを生成してください。情報豊かで明確なビジュアルスタイルを採用し、読みやすいテキストオーバーレイと中立的なトーンで、HeyGenの自動字幕/キャプション機能を用いた包括的なコンテンツ配信を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはクリエイティブプロジェクトのビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、先進的なAIビデオメーカーおよびビデオ作成プラットフォームとして、コンテンツクリエイターが驚くべきマーケティングビデオ、ソーシャルメディアビデオ、説明ビデオを簡単に制作できるようにします。その直感的なインターフェースと強力な生成AIツールが、制作プロセス全体を効率化し、真のクリエイティブコントロールを提供します。
HeyGenは企業コミュニケーションやトレーニングビデオを制作できますか？
もちろんです！HeyGenは、カスタマイズ可能なAIアバターとスクリプトからビデオへの変換機能を使用して、プロフェッショナルな企業コミュニケーションビデオや包括的なトレーニング資料を作成することができます。これにより、さまざまな部門で一貫したブランド要素と効果的なメッセージ配信が可能になります。
HeyGenのAIビデオジェネレーターでどのような種類のビデオを作成できますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは多用途で、魅力的なプロダクトビデオジェネレーターコンテンツ、マーケティングビデオ、説明ビデオなど、幅広いコンテンツを制作できます。その強力な機能により、既存のコンテンツをビデオに変換したいコンテンツクリエイターにとって、強力なパフォーマンス改善ビデオジェネレーターとなります。
HeyGenはブランドの一貫性とアクセシビリティのための機能を提供していますか？
はい、HeyGenはカスタムロゴやカラースキームを含む包括的なブランド要素を提供し、一貫したビジュアルアイデンティティのための豊富なビデオテンプレートライブラリを備えています。また、自動字幕/キャプションを含んでおり、より広い視聴者にアクセス可能なビデオを提供し、オンラインビデオ制作を強化します。