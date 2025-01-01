パフォーマンスコーチングビデオジェネレーター：魅力的なコンテンツを作成

AIアバターを使用して、パーソナライズされた魅力的なコーチングビデオを瞬時に作成し、オーディエンスを引き付けます。

200/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
忙しいプロフェッショナル向けに、迅速な『自己啓発』の洞察を求める45秒のインストラクショナルビデオを開発します。コンテンツは一般的な課題を示し、クリーンでモダンなビジュアルとアニメーションテキストを使用して簡潔で魅力的な解決策を提供します。フレンドリーなAIアバターがステップを示し、HeyGenのAIアバターを活用して効果的なコミュニケーションを行う『パーソナライズされた魅力的なビデオコンテンツ』を作成します。
サンプルプロンプト2
新しいオンラインコースモジュールのための30秒のイントロダクションビデオを作成し、『コーチングビデオを作成する方法』と強力なオンラインプレゼンスを構築する方法に焦点を当てます。この明るく魅力的な作品は、鮮やかなビジュアルとわかりやすいアニメーションを使用して重要なコンセプトを説明し、新しい学習者を引き付けるのに最適です。HeyGenのテンプレートとシーンがビジュアルストーリーテリングと『コンテンツ作成』プロセスを簡素化します。
サンプルプロンプト3
効果的なチーム『パフォーマンスコーチング』が組織のリーダーに与える影響を示す90秒のケーススタディビデオをデザインします。このプロフェッショナルなストーリーテリング作品は、特定の成功事例を強調し、簡潔なデータポイントと魅力的で企業向けのビジュアルを使用します。HeyGenの字幕/キャプションを目立たせ、より広いアクセス性を確保し、『コーチングビデオ』からの重要なポイントを強調します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

パフォーマンスコーチングビデオジェネレーターの使い方

AIを活用して専門知識をインパクトのあるコーチングビデオに変換し、オーディエンスとつながり、コーチングビジネスを拡大します。

1
Step 1
スクリプトを作成
プラットフォームにコーチングメッセージを書き込むか貼り付けます。『スクリプトからのテキスト-to-ビデオ』機能が、あなたのテキストを魅力的な話し言葉にシームレスに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
ブランドや自分自身を表現するために、多様なプロフェッショナルな『AIアバター』から選択し、コーチングビデオにパーソナライズされた洗練されたタッチを加えます。
3
Step 3
音声とキャプションを追加
自然な音声の『ボイスオーバー生成』とアクセス可能な字幕を自動生成し、メッセージが明確で広範なオーディエンスに届くようにします。
4
Step 4
生成して共有
強力な『AIビデオジェネレーター』を利用して、高品質でパーソナライズされたコーチングビデオを即座に生成し、オンラインコース、ソーシャルメディア、またはプレゼンテーションに備えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インパクトのあるモチベーショナルコンテンツを提供

.

強力でパーソナライズされたモチベーショナルビデオを生成し、オーディエンスを効果的にインスパイアし、パフォーマンス目標に向けて導きます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のパフォーマンスコーチングビデオ作成を強化できますか？

HeyGenは、先進的なAIアバターとパーソナライズされた魅力的なビデオコンテンツを使用して、コーチングビデオを作成する力を与えます。私たちのAIビデオジェネレーターは、あなたのスクリプトをプロフェッショナルなストーリーテリング作品に変え、コーチングビジネスのためのコンテンツ作成をより迅速で効果的にします。

HeyGenはコーチングビデオにどのようなクリエイティブなオプションを提供しますか？

HeyGenは、多様なAIアバター、カスタマイズ可能なビデオテンプレート、強力なスクリプト生成機能を提供し、あなたの創造性を刺激します。これにより、オーディエンスに本当に響くパーソナライズされた魅力的なビデオコンテンツやモチベーショナルビデオを制作できます。

HeyGenはプロフェッショナルでブランド化されたコーチングビデオを効率的に作成するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、テキストからビデオへの変換やブランディングコントロールなどの効率的なツールを提供することで、コーチングビジネスのコンテンツ作成を簡素化します。ロゴやカラーを簡単に統合し、すべてのコーチングビデオで一貫したブランドアイデンティティとプロフェッショナルなストーリーテリングを確保できます。

HeyGenはパーソナライズされた魅力的なビデオコンテンツの制作をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、直感的なプラットフォームを通じてパーソナライズされた魅力的なビデオコンテンツを生成するために設計されています。AIアバターとスクリプト生成を活用してユニークなメッセージを作成し、コーチングビデオが特定のオーディエンスに対して魅力的でカスタマイズされたものになるようにします。