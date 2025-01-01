パフォーマンス広告ビデオメーカーでROASを向上

AIを活用したテキストからビデオへの機能で、スクリプトから高コンバージョンのビデオ広告を迅速に生成し、キャンペーンを最適化してROASを向上させましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
D2Cブランドがオンラインプレゼンスを向上させるための45秒の洗練された製品ビデオを開発してください。美的感覚はモダンで高解像度にし、ダイナミックな製品ショットとAIアバターが主要な利点を洗練されたトーンで語るシーンを交互に配置します。HeyGenのAIアバターとメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、AIビデオジェネレーターを利用した迅速な制作とグローバルなリーチを実現する洗練された製品ビデオコンテンツを簡単に生成してください。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディアマーケターやコンテンツクリエイターをターゲットにした15秒の魅力的なソーシャルメディア投稿ビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは本物のUGCビデオコンテンツを模倣し、エネルギッシュな音楽、クイックトランジション、HeyGenによって生成された目立つオンスクリーン字幕/キャプションを特徴とします。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに最適化されたダイナミックなAI広告を簡単に作成できることを強調し、瞬時に注目を集めます。
サンプルプロンプト3
広告代理店やパフォーマンスマーケター向けに、広告キャンペーンの最適化におけるクリエイティブテストの力を示す60秒の洞察に満ちたビデオを作成してください。ビジュアルプレゼンテーションはクリーンでデータ指向にし、スクリプトからのテキストをビデオに変換して複雑な概念を説明し、プロフェッショナルな声で洞察を明確に伝えます。HeyGenがユーザーに広告クリエイティブを迅速に反復させ、カスタムビデオ広告を簡単に制作し、最大の効果を得るための徹底的なクリエイティブテストを実施できる方法を紹介してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

パフォーマンス広告ビデオメーカーの使い方

高コンバージョンのビデオ広告を簡単に生成し、あらゆるプラットフォームに最適化し、AIを活用したクリエイティブエンジンで広告キャンペーンを拡大します。

1
Step 1
初期広告ビデオを作成
スクリプトを入力し、AIビデオジェネレーターを活用して、リアルなAIアバターを特徴とする魅力的なビデオ広告を即座に制作します。
2
Step 2
魅力的なアセットでカスタマイズ
Bロール、音楽、キャプションを追加し、ブランドコントロールを適用して、高コンバージョン広告アセットに合わせてビデオを強化します。
3
Step 3
コンテンツをローカライズし最適化
ボイスオーバー生成と字幕機能を活用して、すべてのソーシャルメディア投稿でグローバルなオーディエンスに向けてビデオを簡単に適応させます。
4
Step 4
多様なプラットフォーム向けにエクスポート
Meta、TikTok、YouTubeなどのプラットフォームに合わせてアスペクト比をリサイズし、広告キャンペーンに最適なフォーマットを選択します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客ストーリーを広告に変換

AIを活用して、本物の顧客成功ストーリーを強力で高コンバージョンのUGCビデオ広告に簡単に変換します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして広告クリエイティブのパフォーマンスを向上させることができますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターとして機能し、多様な高パフォーマンスの広告クリエイティブを迅速に制作することができます。究極のパフォーマンス広告ビデオメーカーとして、さまざまなプラットフォームに合わせた魅力的なビデオ広告を作成し、広告キャンペーンを効率的に最適化します。

HeyGenは本物のUGCビデオコンテンツを作成するのに役立ちますか？

はい、HeyGenは本物のUGCビデオを生成するのに最適です。AIアクターを活用するか、独自のカスタムAIエージェントを作成してスクリプトを配信し、従来の制作コストをかけずにユーザー生成コンテンツをシミュレートできます。これにより、バイラルスクリプトの迅速な反復とテストが可能になります。

HeyGenを使用してどのような製品ビデオを作成できますか？

HeyGenを使用すると、製品を効果的に紹介するダイナミックな製品ビデオを作成できます。プラットフォームを活用して、新製品や機能のカスタムビデオ広告を生成し、広告テンプレートやバーチャルフォトシュートを利用して、魅力的な新しい方法でアイテムを紹介します。

HeyGenはクリエイティブテストと反復の最適化に対するソリューションを提供していますか？

もちろんです。HeyGenはパフォーマンスマーケターに無限のメディアライブラリを生成することで厳密なA/Bテストを実施する力を与えます。これにより、クリエイティブテストプロセスが加速し、キャンペーンを迅速に特定して最適化し、クリエイティブパフォーマンススコアと全体的なROASを向上させることができます。