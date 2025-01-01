ペネトレーションテストトレーニングビデオジェネレーター：サイバーセキュリティスキルを向上

AIアバターを使用してセキュリティ意識向上のための魅力的なビデオコンテンツを簡単に制作。

254/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ITセキュリティチームや倫理的ハッカーを目指す人々のために、特定の脆弱性の悪用技術を詳述した60秒の説明ビデオを開発してください。魅力的なアニメーションビジュアルスタイルを採用し、画面上のテキストとHeyGenの字幕/キャプションを使用して重要な技術用語を強調します。音声は正確でチュートリアルのようにし、複雑な倫理的ハッキングのレッスンを理解しやすくし、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートからビジュアルを引き出します。
サンプルプロンプト2
L&Dチームや社内トレーナーを対象にした30秒の簡単な指導ビデオを設計し、セキュリティ意識向上のための魅力的なビデオコンテンツをどれほど簡単に作成できるかを示してください。ビジュアルスタイルはクリーンでユーザーフレンドリーであり、HeyGenインターフェースと事前に構築されたテンプレート＆シーンを示す迅速なカットを特徴とします。フレンドリーなAIアバターがステップをナレーションし、スクリプトからのテキストを使用して短いトレーニングモジュールを生成するプロセスをアクセスしやすく効率的に感じさせます。
サンプルプロンプト3
全従業員向けの50秒のセキュリティ意識向上ビデオを制作し、フィッシング詐欺の危険性を身近なシナリオで説明します。ビジュアルスタイルは親しみやすくややドラマチックで、現実的なシナリオと微妙なグラフィックスを使用してリスクを伝え、HeyGenの音声生成による会話調のナレーションで理解を促進します。HeyGenのアスペクト比のリサイズ＆エクスポートを利用して、さまざまな社内コミュニケーションチャネルでの互換性を確保し、これらの重要なセキュリティ意識メッセージを広くアクセス可能にします。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ペネトレーションテストトレーニングビデオジェネレーターの使い方

AIを使用して、重要なセキュリティプラクティスと脆弱性についてチームを教育するプロフェッショナルで魅力的なサイバーセキュリティトレーニングビデオを迅速に制作。

1
Step 1
スクリプトを作成
ペネトレーションテストトレーニングコンテンツを作成または貼り付けて開始します。私たちのジェネレーターはテキストからビデオへの技術を活用し、あなたの言葉をダイナミックなビデオに変換し、サイバーセキュリティトレーニングビデオの基盤を形成します。
2
Step 2
AIアバターを選択
ペネトレーションテストのレッスンを提示するためにAIアバターを選択してエンゲージメントを高めます。多様なAIアバターの選択肢があり、AI生成ビデオコンテンツに人間味を加えます。
3
Step 3
カスタムブランディングを適用
ペネトレーションテストトレーニングビデオが組織のアイデンティティに合致するようにします。ロゴやカラースキームを簡単に組み込んで、一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。
4
Step 4
トレーニングビデオをエクスポート
最大限のアクセシビリティのために字幕とキャプションを追加して、指導ビデオを完成させます。その後、あらゆるプラットフォームに適したさまざまな形式でペネトレーションテストトレーニングビデオをエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングと意識向上を促進

.

AIを活用したビデオを利用して、魅力的なプロモーションコンテンツや迅速なセキュリティ意識向上クリップを作成し、広範なリーチを実現。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なサイバーセキュリティトレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenのAIビデオジェネレーターを使用すると、スクリプトをリアルなAIアバター、カスタムブランディング、統合メディアライブラリアセットを備えたダイナミックなサイバーセキュリティトレーニングビデオに変換できます。これにより、セキュリティ意識向上のためのプロフェッショナルで魅力的なビデオコンテンツを迅速に制作できます。

HeyGenはペネトレーションテストサービスのプロモーションビデオをAI生成で作成できますか？

もちろんです。HeyGenは優れたペネトレーションテストプロモビデオメーカーとして機能します。テキストからビデオへの機能とAIアバターを活用して、サービスを効果的に強調する魅力的なAI生成プロモーションビデオを迅速に制作できます。

HeyGenは技術トレーニング資料のカスタムブランディングとビジュアル要素をどのようにサポートしますか？

HeyGenは広範なカスタムブランディングを可能にし、ロゴや色を技術トレーニングの説明ビデオコンテンツに組み込むことができます。また、豊富なメディアライブラリとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを活用して、ビジュアル的にコンテンツを充実させ、記憶に残るレッスンを作成できます。

HeyGenは従業員のオンボーディングとスキル開発のための効率的なオンラインビデオエディターとしてどのような機能を提供しますか？

直感的なオンラインビデオエディターとして、HeyGenは音声生成、自動字幕とキャプション、アスペクト比のリサイズなどの機能を提供します。これにより、従業員のオンボーディングとトレーニングビデオがさまざまなプラットフォームでアクセス可能で最適化され、エンゲージメントが向上します。