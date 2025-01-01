ピアサポートガイダンスビデオメーカー：魅力的なコンテンツを作成

リアルなAIアバターで瞬時に命を吹き込まれた魅力的なピアコーチングビデオでチームを強化しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存のチームメンバーを対象にした45秒のピアコーチングビデオをデザインし、特定のスキル向上技術に焦点を当て、明確でモチベーショナルなトーンと専門的なビジュアルで提供します。HeyGenのAIアバターを活用して、バーチャルメンターとして資料を提示し、一貫した指導と実践的なヒントを提供し、パフォーマンスの向上を図ります。
サンプルプロンプト2
同僚が一般的な職場のジレンマに関する迅速なアドバイスを求めるための30秒のピアサポートガイダンスビデオを開発し、インフォグラフィックスタイルのビジュアルと役立つ直接的な音声トーンで提示します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、シンプルなスクリプトからシームレスにこれを作成し、迅速なソリューションの展開を可能にします。
サンプルプロンプト3
継続的なトレーニングプログラムの参加者向けに90秒の指導ビデオを制作し、特定の業務手順におけるベストプラクティスを示し、洗練されたブランドビジュアルを特徴とします。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して明確さと一貫性を高め、すべてのコンテンツがカスタムブランディングコントロールに沿ってプロフェッショナルで一貫した学習体験を提供します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ピアサポートガイダンスビデオメーカーの使い方

AIを使用してプロフェッショナルなピアサポートとメンタリングビデオを簡単に作成し、直感的でエンドツーエンドのプロセスで明確で影響力のあるガイダンスを提供します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
ピアサポートガイダンススクリプトを作成または貼り付けて開始します。当プラットフォームは、先進的なテキストからビデオへの機能を利用して、書かれたコンテンツをダイナミックなシーンに変換し、ビジュアル制作の準備を整えます。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なAIアバターライブラリから、バーチャルメンターまたはピアコーチを選択します。これらのデジタルプレゼンターは、メッセージを明確に伝え、トレーニングプログラムにおいて魅力的で一貫した配信を保証します。
3
Step 3
ブランディングと強化を適用
ロゴや色を含むカスタムブランディングコントロールをビデオに適用し、プロフェッショナルで一貫した外観を維持します。これにより、ピアメンタリングビデオが組織のアイデンティティに完全に一致します。
4
Step 4
ガイダンスをエクスポートして配布
エンドツーエンドのビデオ生成プロセスでプロジェクトを完了します。完成したピアサポートガイダンスビデオを希望のフォーマットとアスペクト比で簡単にエクスポートし、コミュニティとすぐに共有できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

モチベーショナルなピアサポートガイダンスを提供

デジタルプレゼンターをフィーチャーしたインスパイアリングなAI駆動のビデオを制作し、個人を励まし、ポジティブなピアサポートメッセージを強化します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてピアサポートガイダンスビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenは、先進的なAIビデオメーカー技術を使用して、高品質のピアサポートガイダンスビデオを迅速に制作する力を提供します。AIアバターとシームレスなテキストからビデオへの機能を活用して、スクリプトをトレーニングプログラムの魅力的なコンテンツに効率的に変換します。

HeyGenは効果的なトレーニングビデオの開発にどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、影響力のあるトレーニングビデオを作成するための強力なツール群を提供し、多様なAIアバターとリアルなボイスオーバー生成を含みます。使いやすいテンプレートを活用し、字幕やキャプションを追加して、トレーニングコンテンツがアクセスしやすくプロフェッショナルであることを保証します。

HeyGenで作成したピアコーチングビデオにカスタムブランディングを適用することは可能ですか？

もちろんです。HeyGenは包括的なカスタムブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、色、その他のビジュアル要素をピアコーチングビデオに直接統合することができます。これにより、一貫性が保たれ、すべてのデジタルプレゼンターにおいてブランドアイデンティティが強化されます。

HeyGenのAIビデオメーカーはどのようにしてピアメンタリングビデオの制作を簡素化しますか？

HeyGenの直感的なAIビデオメーカーは、スクリプトから最終出力まで、ピアメンタリングビデオのエンドツーエンドのビデオ生成プロセスを簡素化します。デジタルプレゼンターと自動ボイスオーバー生成を使用して、魅力的なコンテンツを簡単に作成し、制作時間と労力を大幅に削減します。