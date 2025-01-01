ピアリフレクションビデオメーカー: フィードバックと学習を強化

スクリプトからのテキストをビデオに変換するシームレスな機能で、ピアフィードバックとプロフェッショナル開発のためのダイナミックなリフレクションビデオを生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
大学生向けの60秒の魅力的なビデオの可能性を探り、現代的なビジュアル美学とダイナミックなトランジション、そしてアップビートなオーディオトラックを特徴としています。この作品は、HeyGenのAIアバターと印象的なボイスオーバー生成を使用して、学生が洞察を表現するためのダイナミックな方法を提供する個人のリフレクションビデオと自己評価演習の作成を強調します。
サンプルプロンプト2
この2分間の企業研修ビデオは、HR部門と企業トレーナー向けに調整されており、洗練された励みになるビジュアルスタイルとプロフェッショナルなバックグラウンドミュージック、画面上のテキストオーバーレイを採用しています。HeyGenのテンプレートとシーン、字幕/キャプションを活用して、カスタマイズ可能なルーブリックを使用した構造化されたピアフィードバックに焦点を当てた効果的なプロフェッショナル開発セッションを提供する方法を示します。
サンプルプロンプト3
K-12の学校の校長や部門長向けに、直接的で解決志向のビジュアルスタイルと簡潔で情報豊富なナレーションを備えた45秒の実用的なビデオが理想的です。このビデオは、HeyGenのピアレビューツールが非同期観察を通じて実行可能なフィードバックをどのように可能にするかを示し、アスペクト比のリサイズとエクスポート、メディアライブラリ/ストックサポートを利用して多用途で影響力のあるコンテンツを作成します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ピアリフレクションビデオメーカーの使い方

AIを活用してインパクトのあるリフレクションビデオを作成し、レビューのプロセスを効率化して学習成果を向上させることで、意味のあるピアフィードバックと自己評価を促進します。

1
Step 1
リフレクションプロンプトを作成
リフレクションタスクを定義することから始めます。スクリプトからのテキストをビデオに変換して、リフレクションのための明確な指示やプロンプトを設定し、ピアが焦点を理解できるようにします。
2
Step 2
ビデオを録画またはアップロード
リフレクションを直接録画するか、既存のビデオクリップをアップロードして洞察をキャプチャします。ボイスオーバー生成を利用して、考えを明確かつ簡潔にナレーションします。
3
Step 3
リフレクションをカスタマイズして洗練
プロフェッショナルな仕上げでビデオを強化します。カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを適用して、リフレクションを効果的に構成し、ナラティブにビジュアルコンテキストを追加します。
4
Step 4
ピアフィードバックのために共有
完成したら、最適なフォーマットでリフレクションビデオをエクスポートします。ピアと共有して、建設的で実行可能なフィードバックを受け取り、協力的な学習を促進します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

数分で魅力的なソーシャルメディアビデオとクリップを生成

AIの効率でタイムリーかつ効果的なピアフィードバックプロセスを確保し、魅力的なリフレクションビデオクリップを迅速に制作します。

よくある質問

HeyGenのビデオ作成を支えるコアAI機能は何ですか？

HeyGenの革新的なAIは、スクリプトを直接ダイナミックなビデオに変換します。リアルなAIアバターと高度なボイスオーバー生成を活用し、プロフェッショナル開発やピアリフレクションビデオを含むさまざまな目的のために高品質なコンテンツの制作を効率化します。

HeyGenはビデオコンテンツのブランディング機能を提供していますか？

HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、カスタムカラー、ユニークなアセットをビデオに統合できます。編集可能なテンプレートとダイナミックなシーンを利用して、すべてのビデオコミュニケーションで一貫したプロフェッショナルなブランドアイデンティティを維持します。

HeyGenはビデオのエクスポートとアクセシビリティに柔軟な技術オプションを提供していますか？

はい、HeyGenは複数のプラットフォームに対応したアスペクト比のリサイズと多様なエクスポートオプションで技術的な柔軟性を確保しています。さらに、自動字幕/キャプションがビデオのアクセシビリティを向上させ、包括的なメディアライブラリがリフレクションビデオのリッチなコンテンツ作成をサポートします。

HeyGenはプロフェッショナルなリフレクションビデオの作成プロセスを簡素化できますか？

もちろんです。HeyGenの直感的なAIビデオメーカーは、テキストから高品質なリフレクションビデオを簡単に作成します。リアルなAIアバターとボイスオーバーの生成を含み、広範な技術的専門知識を必要とせずに高度なビデオ制作を可能にします。