ピアグロースビデオメーカー: チームの知識共有を促進

AIアバターを活用して、プロフェッショナルで魅力的な知識共有コンテンツを作成し、社員育成を効率化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

組織内での「知識共有」のための複雑な技術更新を説明する、90秒の洞察に満ちた「教育ビデオ」を制作してください。対象者: エンジニアリングおよび製品チーム。視覚および音声スタイルは情報的で正確であるべきで、アニメーションテキストオーバーレイとデータビジュアライゼーションを利用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して正確性を確保し、アクセシビリティのために字幕/キャプションを追加します。
ピアメンタリングを通じた「社員育成」の効果的な戦略を紹介する、2分間のダイナミックなビデオを作成してください。対象者: チームリーダーと人事部門。ビデオはモチベーショナルで企業的な視覚スタイルを持ち、HeyGenのテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートから多様なストック映像とプロフェッショナルなテンプレートを組み込んで、さまざまなメンタリングシナリオを示します。
仮想チームのコラボレーションを最適化する方法についての45秒の簡潔な「ハウツービデオ」を開発し、迅速なコンテンツ作成のための「AIビデオメーカー」の機能を活用します。対象者: 生産性を向上させたいすべての社員。視覚スタイルはモダンでエネルギッシュで、クイックトランジションとアップビートなサウンドトラックを備え、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート、スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、コンテンツがどのように簡単にプラットフォーム間で共有できるかを示します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

ピアグロースビデオメーカーの使い方

AIを活用してシームレスな知識共有と社員育成を実現し、魅力的で効果的なトレーニングビデオでチームを強化します。

Step 1
スクリプトを作成
テキストを貼り付けるか、エディタに直接書き込みを開始します。当プラットフォームはこのスクリプトを使用して正確な「テキスト-to-ビデオ」生成を行い、正確な情報提供を保証します。
Step 2
AIアバターを選択
ブランドやプレゼンターを表現するために多様な「AIアバター」から選択し、人間味を持たせてコンテンツを生き生きとさせます。
Step 3
ブランディングを適用
会社のロゴ、カラー、フォントを「ブランディングコントロール」を使用して統合し、すべての教育ビデオに一貫したプロフェッショナルな外観を保ちます。
Step 4
エクスポートと共有
自動化された「字幕/キャプション」と自然なボイスオーバーでビデオを生成し、効果的な知識共有のために組織全体で簡単に共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ピアモチベーションを育成

AIを使用してインスパイアリングでモチベーショナルなビデオを制作し、チーム内での個人およびプロフェッショナルな成長を促進します。

よくある質問

HeyGenはAIを使ってどのようにビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を活用して、スクリプトを効率的に魅力的なビデオに変換します。この革新的なAIビデオメーカーは、複雑なビデオ制作を誰にでもアクセス可能にします。

HeyGenはビデオのブランディングコントロールをどのように提供しますか？

HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴや特定のブランドカラーをビデオにシームレスに組み込むことができます。これにより、トレーニングビデオから知識共有まで、すべてのコンテンツが一貫したプロフェッショナルな外観を保ちます。

HeyGenはボイスオーバーとキャプションを自動生成できますか？

はい、HeyGenは強力なボイスオーバー生成機能を備えており、アクセシビリティを向上させるために自動的に字幕/キャプションを追加します。これらの技術的機能は、影響力のある教育ビデオを作成し、社員育成を向上させるために重要です。

HeyGenは効果的な教育コンテンツの作成をどのように支援しますか？

HeyGenは高品質な教育ビデオやハウツービデオを制作するための強力なAIビデオメーカーとして機能し、直感的なオンラインプラットフォームを利用します。テンプレートから簡単に始め、画面録画を統合し、メディアライブラリにアクセスして、強力なL&D戦略のためにコンテンツを充実させることができます。