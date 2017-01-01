給与トレーニングビデオメーカー：HRオンボーディングを簡素化
AIアバターを使用して簡単に作成された魅力的なビデオで、給与トレーニングの開発を効率化し、定着率を向上させましょう。
現社員向けに、最近の規制変更を詳述する45秒の給与コンプライアンスビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは情報的でプロフェッショナルであり、ソフトウェアインターフェースの画面録画を利用し、スクリプトから生成された明確なナレーションを使用して、すべての重要なポイントが理解されるようにします。
給与システム内の新機能を説明する30秒のAIエクスプレイナービデオを全スタッフ向けに制作してください。魅力的なアニメーションビジュアルスタイルとアップビートな音楽、明確なナレーション生成を活用し、迅速な作成と一貫したブランドルックのために事前にデザインされたテンプレートとシーンを利用します。
給与明細と控除に関する一般的な社員の質問を対象とした90秒の給与指示ビデオをデザインしてください。フレンドリーなQ&A形式でコンテンツを提示し、クリーンでアクセスしやすいビジュアルスタイルとメディアライブラリ/ストックサポートからのサポートメディアを使用し、明確なナレーション生成とクリアな字幕/キャプションを確保して包括的な理解を促進します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして給与トレーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAIビデオエージェントとして機能し、プロフェッショナルな給与トレーニングビデオを迅速に制作することを可能にします。テキストからビデオへの機能とAIアバターを利用して、スクリプトを魅力的なコンテンツに変換し、ビデオ制作プロセス全体を効率化します。
HeyGenは社員トレーニングビデオのカスタマイズにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、ドラッグ＆ドロップエディター、カスタマイズ可能なテンプレート、ロゴや色のブランディングコントロールを含む、社員トレーニングビデオのための強力なカスタマイズオプションを提供します。これにより、HRトレーニングとオンボーディングビデオコンテンツがブランドアイデンティティに完全に一致します。
HeyGenは給与指示ビデオのアクセシビリティを向上させることができますか？
もちろんです。HeyGenは、自然な音声のナレーションを複数の言語で提供する高度なナレーション生成を通じて、給与指示ビデオのアクセシビリティを大幅に向上させます。さらに、自動字幕/キャプションが含まれており、社員トレーニングビデオを包括的でわかりやすいものにします。
HeyGenは複雑な給与手続きをどのようにして理解しやすくしますか？
HeyGenのAIエクスプレイナービデオメーカーは、複雑な給与コンセプトを解明するために設計されています。AIツールを活用することで、詳細な給与手続きを簡単に理解できるトレーニングビデオに分解し、理解と定着を向上させる魅力的で明確な給与エクスプレイナービデオを作成できます。