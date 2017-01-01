HRコンテンツを魅力的にする給与トレーニングビデオジェネレーター

明確な給与コンプライアンスビデオを迅速に生成。複雑な説明に強力なテキストからビデオへの機能を活用。

新入社員向けに、45秒のオンボーディングビデオを作成し、「給与プロセスの概要」を親しみやすくプロフェッショナルなトーンで説明します。このビデオはすべての新入社員を対象としており、「AIアバター」を使用して視聴者に重要なステップを案内し、明確な「ボイスオーバー生成」とダイナミックなシーンの切り替えを活用して「社員研修ビデオ」をわかりやすくします。

サンプルプロンプト1
既存の社員向けに、正しい「経費申請」の方法を強調した60秒の指導ビデオを作成し、「給与コンプライアンスビデオ」を強調します。ビジュアルスタイルはクリーンでステップバイステップの形式で、画面録画のチュートリアルを模倣し、「字幕/キャプション」を付けてアクセシビリティと明確さを確保します。この魅力的な「スクリプトからのテキストビデオ」作成は、「給与トレーニング開発の効率化」を支援するクイックリファレンスガイドを提供します。
サンプルプロンプト2
HRおよび財務の専門家を対象にした30秒のプロモーションビデオを制作し、「AIを活用したビデオ作成」が「給与トレーニング開発の効率化」をどのように革新するかを紹介します。ビジュアルスタイルはモダンで洗練されており、クイックカットとプロフェッショナルな「テンプレートとシーン」を特徴としています。エネルギッシュな「AIアバター」が、高品質な「給与トレーニングビデオジェネレーター」コンテンツの生成の容易さとスピードを迅速に強調します。
サンプルプロンプト3
給与管理者向けに、特定の「複雑な給与プロセス」を解明し、トレーニングコンテンツの「カスタマイズオプション」を強調する50秒の詳細なビデオを作成します。ビジュアルスタイルは権威的でプロフェッショナルであり、会社固有のビジュアルと「メディアライブラリ/ストックサポート」画像を組み合わせて使用します。このビデオは、異なるプラットフォーム用に「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して簡単に適応でき、上級ユーザーにとって貴重な「給与トレーニングビデオジェネレーター」資産となります。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

給与トレーニングビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用したビデオ作成を使用して、プロフェッショナルで魅力的な給与コンプライアンスビデオや社員研修ビデオを迅速に制作し、開発を効率化し理解を深めます。

1
Step 1
コンテンツを作成
まず、給与トレーニングスクリプトを入力します。プラットフォームの高度なテキストからビデオへの機能が、テキストをダイナミックなビジュアルストーリーに変換し始めます。
2
Step 2
AIアバターを選択
トレーニング資料を提示するために多様なAIアバターから選択します。これらのバーチャルプレゼンターは人間的な要素を加え、複雑な給与プロセスを理解しやすく、社員にとってより魅力的にします。
3
Step 3
強化とブランディング
AI生成のボイスオーバーを使用してビデオをカスタマイズし、アクセシビリティのために自動キャプションを有効にします。包括的なブランディングコントロールを使用して、ブランドの特定の色、ロゴ、フォントを適用し、一貫性を保ちます。
4
Step 4
ビデオを生成
スクリプトとビジュアル要素が整ったら、高品質のトレーニングビデオを生成します。出力は明確でプロフェッショナルで、さまざまな学習プラットフォームに適した魅力的なビデオです。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

給与コンプライアンス教育を簡素化

複雑な給与規則を簡素化し、明確でアクセスしやすいAI生成ビデオを通じて企業のコンプライアンス教育を強化します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして給与トレーニングビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenはAIを活用したビデオ作成を通じて、魅力的な給与トレーニングビデオの作成プロセスを簡素化します。テキストからビデオへの機能により、スクリプトをプロフェッショナルな社員研修ビデオに変換し、リアルなAIアバターとボイスオーバーを使用して、給与トレーニング開発を大幅に効率化します。

企業研修ビデオのAIアバターやブランディングをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは企業研修ビデオのための広範なカスタマイズオプションを提供しています。さまざまなAIアバターから選択し、ロゴや色を含む特定のブランディングコントロールを適用して、すべての魅力的なビデオが会社のビジュアルアイデンティティに一致するようにします。

HeyGenはコンプライアンスに焦点を当てた給与ビデオを作成するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは明確な給与コンプライアンスビデオやその他の指導ビデオを制作するのに最適です。自動キャプションを使用してアクセシビリティと明確さを確保し、複雑なプロセスの効果的な知識共有を保証するステップバイステップのビデオを簡単に作成できます。

HeyGenはHRチームがトレーニングコンテンツを作成するためのユーザーフレンドリーなソリューションですか？

もちろんです。HeyGenはHRチームや専門家のために設計された直感的なトレーニングビデオメーカーとして機能します。使いやすいインターフェースとすぐに使えるビデオテンプレートを組み合わせることで、高度なビデオ編集スキルを必要とせずにオンボーディングビデオやさまざまなトレーニングコンテンツを簡単に作成できます。