究極の給与ガイダンスビデオメーカー
AIを活用したスクリプトからのテキストビデオを使用して、複雑な給与規則を明確なトレーニングビデオに変換し、従業員の理解を向上させます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
全社員向けに、一般的な税務フォームの更新とそれが給与控除に与える影響を詳述する60秒の「説明ビデオ」を開発します。ビデオは「AIアバター」を使用して情報を明確かつ一貫して提示し、落ち着いた安心感のあるビジュアルと音声スタイルを維持します。その目的は、重要な「給与トレーニングビデオ」を広範な視聴者に効率的に提供し、コンプライアンスと理解を確保することです。
HRマネージャー向けに、直接入金手続きの変更を発表する30秒の簡潔なビデオをデザインし、「印象的で効果的なHRビデオ」を作成します。この「HRビデオメーカー」プロンプトは、HeyGenの「テンプレートとシーン」を通じてブランドの一貫性を確保するために、モダンでブランド化されたビジュアルスタイルを求めています。音声はプロフェッショナルで権威あるナレーションで、すべての内部スタッフにメッセージを明確かつ効率的に伝えます。
給与明細の福利厚生控除について頻繁に問い合わせる従業員向けに、親しみやすい50秒の「ガイダンスビデオ」を制作し、複雑な情報を「魅力的なトレーニングビデオ」に変えます。ビジュアルスタイルは非常にイラスト的で、簡略化されたグラフィックと画面上のハイライトを使用し、明確で穏やかな音声で補完し、すべての視聴者のアクセシビリティと理解を向上させるために「字幕/キャプション」を目立たせます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして給与ガイダンスとHRトレーニングビデオの作成を簡素化できますか？
HeyGenは、AIを活用したビデオ作成を使用して、プロフェッショナルな給与ガイダンスとHRトレーニングビデオを簡単に作成できるようにします。カスタマイズ可能なテンプレート、AIアバター、スクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、プロフェッショナルなナレーションと自動字幕付きの魅力的なコンテンツを迅速に生成します。
HeyGenはHRチームのビデオ制作を効率化するためにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは、先進的なAIアバターやスクリプトからのテキストビデオ機能などの強力なAI機能を提供し、HRチームがビデオ制作を大幅に効率化できるようにします。これにより、プロフェッショナルなナレーションと自動キャプション付きの従業員トレーニングやオンボーディングビデオを効率的に生成できます。
HeyGenは私たちの会社の独自のブランドを反映したオンボーディングビデオをカスタマイズするのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレート内でロゴや色のカスタマイズを含む広範なブランディングコントロールを提供し、オンボーディングビデオが会社の文化を完璧に反映するようにします。これにより、魅力的なトレーニングビデオと新入社員向けのパーソナライズされた歓迎体験を作成するのに役立ちます。
HeyGenはプロフェッショナルな説明ビデオやハウツービデオの作成が簡単ですか？
はい、HeyGenはユーザーフレンドリーに設計されており、広範な編集経験がなくてもプロフェッショナルな説明ビデオやハウツービデオを作成できます。直感的なドラッグ＆ドロップツールと事前にデザインされたカスタマイズ可能なテンプレートがビデオ作成プロセス全体を簡素化し、すべてのスキルレベルに最適なビデオメーカーです。