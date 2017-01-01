給与説明動画メーカー：簡単なHRトレーニングとオンボーディング
AIアバターを使用して、複雑なHRプロセスを従業員が簡単に理解できるように、迅速に明確でコンプライアンスに準拠した給与トレーニング動画を作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員向けに設計された60秒の指導動画を開発し、初期の給与設定と福利厚生登録プロセスを案内します。このプロフェッショナルでありながら魅力的な「社員トレーニング動画」では、自信に満ちたAIアバターが明確な指示を提供し、HeyGenの強力な「AIアバター」機能を活用してスムーズなオンボーディングを実現します。
マーケティングマネージャーやコンテンツクリエイターを対象にした30秒のダイナミックなプロモーションクリップを制作し、給与関連のコンテンツを迅速に生成する方法を紹介します。テンポの速いビジュアル、アップビートなバックグラウンドミュージック、HeyGenの高品質な「ボイスオーバー生成」を使用したこの動画は、HeyGenが効率的なコミュニケーションのためのプレミアAI説明動画メーカーである理由を示しています。
グローバルな労働力向けに45秒の情報動画を作成し、異なる地域での一般的な給与に関する質問と税金の考慮事項を明確にします。HeyGenの自動「字幕/キャプション」によって強調された明確なビジュアルデザインと重要な情報を使用し、複雑な給与動画を普遍的に理解しやすく包括的にします。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAI説明動画の作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターと多様なテンプレートを使用して、ビデオスクリプトを魅力的なコンテンツに変換することで、プロフェッショナルな説明動画の作成を簡素化します。このAI駆動の動画作成プロセスにより、高品質なアニメーション説明動画の生成がアクセスしやすく効率的になり、HeyGenはリーディングAI説明動画メーカーとしての地位を確立しています。
HeyGenは社員トレーニング動画の制作に使用できますか？
もちろんです。HeyGenは社員トレーニング動画やオンボーディングコンテンツに最適なAI説明動画メーカーです。自動キャプション、リアルなボイスオーバー、ドラッグ＆ドロップエディターなどの機能により、明確なコミュニケーションを確保し、HRトレーニングモジュールの理解を向上させます。
説明動画のカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？
HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターを通じて、ブランドカラー、ロゴ、豊富なアニメーションを使用して説明動画をパーソナライズするための広範なカスタマイズオプションを提供します。独自のメディアを統合するか、HeyGenの包括的なメディアライブラリから選択して、プロフェッショナルな説明動画を作成できます。
HeyGenで説明動画をどれくらい早く生成できますか？
HeyGenの高度なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用すると、数分で完全なAI説明動画を生成できます。ビデオスクリプトを入力するだけで、HeyGenのクリエイティブエンジンがプロフェッショナルな説明動画を迅速に作成し、コンテンツ作成のワークフローを効率化します。