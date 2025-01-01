患者体験談ビデオメーカー：信頼を高め、売上を向上

テキストからビデオへの機能を使用して、患者のストーリーを瞬時にインパクトのあるビデオ体験談に変換します。

医療クリニック向けにデザインされた45秒の患者の体験談ビデオを作成し、実際の患者の変革的な経験を紹介します。このビデオは、温かく共感的なビジュアルスタイルと心地よいバックグラウンドミュージックを特徴とし、AIアバターを使用して患者のストーリーを表現し、プロフェッショナルなナレーションが彼らの旅を明確に伝えます。アクセシビリティのために字幕を含め、社会的証明を構築し、将来の患者との信頼を築くための本物のストーリーテリングを追加してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
健康ソリューションを求める個人をターゲットにした、ソーシャルメディア向けの30秒のインスパイアリングなビデオを開発し、患者の「ビフォーアフター」の旅を強調します。鮮やかなテンプレートとシーンを利用して改善を視覚的に表現し、心を高揚させるサウンドトラックで補完します。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して作成された簡潔なスクリプトからのナarrativeは、迅速にポジティブな結果を伝え、実際の結果を示すことで売上を向上させるのに理想的です。
サンプルプロンプト2
医療機関を対象とした洗練された60秒の患者ビデオ体験談を制作し、オンラインでの信頼性を高め、顧客の成功事例を示します。ビデオは、クリーンで信頼性のあるビジュアルスタイルとプロフェッショナルなナレーションを備え、微妙なブランディング要素を全体に組み込みます。より広いリーチのために字幕を使用し、さまざまなウェブサイトやマーケティングプラットフォームに最適化するためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用し、本物の経験を通じて信頼を築きます。
サンプルプロンプト3
広範なソーシャルメディアマーケティングキャンペーンのために、患者の経験からの強力な引用を中心にしたダイナミックな15秒のビデオスニペットをデザインします。この短くインパクトのある作品は、メディアライブラリ/ストックサポートからのダイナミックなビジュアル、アップビートなオーディオトラック、そして注目を集める太字で読みやすい字幕を使用して、瞬時に注意を引きます。テンプレートとシーン機能を活用して、さまざまなプラットフォームに最適化されたバリエーションを迅速に作成し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを通じてブランド認知を効果的に高めます。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

患者体験談ビデオメーカーの使い方

直感的なAIプラットフォームを使用して、信頼を築き、実際の経験を示すインパクトのある患者体験談ビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
基盤を選ぶ
プロフェッショナルな「ビデオテンプレート」から選択し、患者のストーリーのための洗練された基盤を確保してプロジェクトを簡単に開始します。
2
Step 2
体験談をカスタマイズ
患者の映像をアップロードするか、「AIアバター」を使用して魅力的なビジュアルを作成します。広範なメディアライブラリから独自のブランディングとメディアを追加してさらにパーソナライズします。
3
Step 3
プロフェッショナルなタッチで強化
テキストから本物の「AIナレーション」を生成して、体験談を明確に語ります。より広いアクセシビリティのために字幕を自動的に追加します。
4
Step 4
ストーリーを広く共有
「ソーシャルメディア」に最適化されたさまざまなアスペクト比で高品質な患者体験談ビデオをエクスポートし、より広いオーディエンスにリーチして信頼と信頼性を築きます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

高パフォーマンスの患者体験談広告を作成

患者の成功事例を強力なAIビデオ広告に変換し、医療サービスのエンゲージメントとコンバージョンを向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして患者体験談ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは強力な患者体験談ビデオメーカーとして機能し、広範なビデオ編集を必要とせずに魅力的なビデオを制作できます。直感的なドラッグ＆ドロップインターフェースとすぐに使えるビデオテンプレートがプロセス全体を簡素化し、患者体験談ビデオの本物のストーリーテリングを可能にします。

HeyGenは私のビデオ体験談の質とリーチを向上させることができますか？

もちろんです。HeyGenはリアルなAIアバターと高品質なAIナレーションを使用してプロフェッショナルなビデオ体験談を作成できます。また、字幕を自動生成して、ソーシャルメディアプラットフォーム全体でのアクセシビリティとエンゲージメントを高め、社会的証明を大幅に向上させます。

HeyGenの顧客体験談ビデオはどのようにしてビジネスを向上させますか？

HeyGenで生成された高品質な顧客体験談ビデオは、重要な社会的証明を構築し、潜在的なクライアントとの信頼と信頼性を育みます。これらの魅力的なビデオをマーケティングキャンペーンで共有することで、ブランドの価値を効果的に伝え、売上を向上させることができます。

HeyGenを使用した体験談ビデオのカスタマイズオプションは何ですか？

HeyGenは、さまざまなビデオテンプレートと広範なブランディングコントロールを提供し、患者体験談ビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。これには、会社のロゴを追加することも含まれます。これにより、本物のストーリーテリングを維持しながら、プロフェッショナルで一貫した外観を保つことができます。