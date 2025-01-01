患者レポートビデオメーカー: AIを活用した医療ビデオ作成

AIアバターを使用して、患者教育のためのプロフェッショナルな医療ビデオを簡単に作成します。

患者とその家族のために、親しみやすいAIアバターを活用して、患者レポートから得られた一般的な医療診断を明確に説明する、思いやりのある60秒のビデオを作成してください。視覚スタイルは共感的でプロフェッショナルであり、複雑な情報をアクセスしやすく安心感を与えるために、穏やかで明瞭な音声ナレーションを伴うべきです。このビデオは、医療用語を解きほぐし、AIアバターの力を活用して個別のコミュニケーションを提供することを目的としています。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
医療提供者と医学生向けに、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、複雑な医療レポートからの重要な発見を要約する45秒の簡潔な指導ビデオを開発してください。視覚と音声のスタイルは情報に基づき、データ駆動型で非常にプロフェッショナルであり、明確なグラフィックスと自信に満ちた声で効率的な知識移転に焦点を当てるべきです。この短い作品は、長いレポートを迅速に実行可能な洞察に蒸留する方法を示しています。
サンプルプロンプト2
一般の人々向けに、エネルギッシュなビジュアルと明瞭なボイスオーバー生成を使用して、患者レポートによく見られる基本的な健康指標を強調する30秒のソーシャルメディアビデオを制作してください。ビデオは明るく励みになる視覚スタイルで、元気な音楽トラックを伴い、健康教育を親しみやすく共有しやすくするべきです。この短い説明は、より広範な公衆の関与のための効果的な医療ビデオ制作を示しています。
サンプルプロンプト3
潜在的な新しい患者を対象に、クリニックが現代のツールを通じて患者レポートの理解を簡素化し、明確さと透明性を確保する方法を紹介する75秒の歓迎ビデオを生成してください。視覚スタイルは現代的で安心感があり、プロフェッショナルであるべきで、HeyGenの字幕/キャプションをアクセシビリティのために使用し、温かく招かれる音声トーンで補完されるべきです。このプロフェッショナルな医療ビデオは、患者の理解と信頼へのクリニックのコミットメントを示しています。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

患者レポートビデオメーカーの仕組み

複雑な患者レポートを明確でプロフェッショナルなAI生成ビデオに簡単に変換し、魅力的なビジュアルとAIアバターで患者教育とコミュニケーションを効率化します。

1
Step 1
スクリプトを作成する
患者レポートデータと医療の洞察をスクリプトとして入力します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、テキストを自然な音声に変換し、ビデオ生成の準備を整えます。
2
Step 2
AIアバターを選択する
患者レポートを視覚的に提示するために、多様なAIアバターから選択します。これにより、人間味が加わり、複雑な情報が患者にとってよりアクセスしやすく魅力的になります。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを適用する
関連するビジュアルや医療アニメーションでビデオを強化し、ブランディングコントロール（ロゴ、色）を適用します。クリニックのロゴとカラーパレットを組み込んで、プロフェッショナルで一貫した外観を維持します。
4
Step 4
プロフェッショナルなビデオをエクスポートする
患者レポートビデオが完成したら、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまな形式でビデオを最終化し、どのプラットフォームでも共有できるようにダウンロードします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディア向けの魅力的な医療コンテンツを作成する

.

患者レポートからソーシャルメディア向けの魅力的なビデオクリップを迅速に制作し、リーチを拡大し、公衆の健康意識を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして患者教育のための医療レポートビデオメーカーのプロセスを効率化できますか？

HeyGenは、医療専門家が複雑な医療レポートをAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して魅力的なビデオコンテンツに変換し、明確でアクセスしやすい患者教育を実現することを可能にします。これにより、広範な編集を必要とせずに効率的な医療ビデオ制作が可能になります。

HeyGenがプロフェッショナルな医療ビデオのための効果的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレートと豊富なストックメディアライブラリを組み合わせた高度なAI音声ジェネレーターテクノロジーを提供する、エンドツーエンドのビデオ生成プラットフォームです。これにより、高品質なプロフェッショナル医療ビデオを簡単に作成できます。

HeyGenは既存のPPT/PDFプレゼンテーションを医療用の魅力的なアバタービデオに変換できますか？

もちろんです。HeyGenは、既存のPPT/PDFコンテンツをアップロードし、動的なAIアバターを取り入れてビジュアルとブランディングを強化することができます。この機能により、静的なレポートをさまざまなコミュニケーションニーズに合わせた魅力的なビデオ形式に変換することが簡単になります。

HeyGenは、医療分野でのYouTubeチャンネルビデオコンテンツやソーシャルメディアキャンペーンの作成に適していますか？

はい、HeyGenは情報豊富なYouTubeチャンネルビデオやソーシャルメディア向けの魅力的なショートビデオを含む多様なビデオコンテンツの制作に最適です。AIアバターやスクリプトからのテキストビデオなどの強力な機能により、リーチと教育的影響を拡大するのに最適です。